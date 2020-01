Sondaggi politici verso Elezioni Regionali 2020/ Lega corre al 33%, giù Pd e Renzi

La Lega e Fratelli d’Italia guadagnano in una sola settimana praticamente tutto il terreno che avevano in parte “perso” (soprattutto Salvini) nell’ultimo mese: gli ultimi sondaggi politici di Swg (dati del 20 gennaio, ndr) prima delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria consegnano una situazione tutt’altro che rosea per il Governo Conte-2. Tra frizioni interne, temi in agenda con estreme divisioni tra Pd-Iv-M5s e pure il caso Gregoretti che in questi giorni “spinge” a favore di Salvini, Zingaretti e Di Maio non si avvicinano al grande appuntamento elettorale delle due Regioni al massimo dei consensi. La Lega conduce la “truppa” dei partiti con il 33,2% delle preferenze, uno 0.3% in più rispetto a solo una settimana fa con il caso del processo per la nave Gregoretti (ieri la pazza giornata in cui è lo stesso Carroccio a votare per far procedere al Senato l’iter giudiziario, ndr) che ha evidentemente pesato sul fronte consenso pre-Elezioni. Segue un Partito Democratico praticamente con la metà dei voti, il 18,2% in calo dello 0,2% nell’ultima settimana. Al terzo posto, in recupero, il Movimento 5 Stelle: la crisi resta, i parlamentari sono sempre sul piede di guerra con Di Maio eppure dal 15,2% in 7 giorni passa al 15,6% e prova a compattarsi a fronte di un risultato delle Regionali che potrebbe sfavorire ancora una volta i pentastellati sempre molto fragili nei voti locali.

SONDAGGI SWG (20 GENNAIO): RENZI SOTTO IL 5%

Le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Swg per La7 danno poi un’altra fotografia allo status attuale del Centrodestra: Fratelli d’Italia, che in una sola settimana cresce più di tutti (+0,5%) e sfiora ormai quell’11% mai raggiunto prima dal partito di Giorgia Meloni. Male invece Forza Italia, sempre “incastrata” tra le spinte centriste verso Renzi e lo scontro interno tra Berlusconi e Carfagna: 5,2% per gli azzurri con un preoccupante -0,6% in solo una settimana, complice la crescita parallela di Salvini e Meloni. I sondaggi poi indicano un altro calo importante, quello di Renzi che con Italia Viva registra un 4,5% e resta ancora una volta sotto il 5% e senza crescita netta pur a pochissimi mesi dalla sua fondazione. Arretrano, seppur di poco, anche le altre anime del Centrosinistra: da Leu (3%) ad Azione di Calenda, dal 2,9% al 2,6%; chiudono poi i sondaggi politici nazionali anche Cambiamo di Toti all’1,2 che contribuisce ad arrivare oltre il 50% per la coalizione del Centrodestra.

