Di Maio: “Dobbiamo aspettarci una guerra lunga”/ “Basta dubitare di certi orrori”

Dobbiamo aspettarci una guerra lunga secondo Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è intervenuto ai microfoni di TgCom24 e ha fatto il punto della situazione sul conflitto tra Russia e Ucraina: fondamentale arriva al cessate il fuoco, ma l’obiettivo si sta allontanando. «Se mentre ci sono i negoziati si vedono immagini del genere, di missili lanciati su donne e bambini, è ovvio che le trattative si allungano», l’analisi del titolare della Farnesina.

«Questa guerra deve finire», il monito di Luigi Di Maio, con le parti al lavoro per arrivare ad una conferenza di pace. Ma la tregua si fa in due e Vladimir Putin sta dimostrando di non volere la pace: «Continua con queste allucinanti azioni di morte, dobbiamo togliere i soldi alla Russia per finanziare questa guerra. Quanto accade a Bucha non sono effetti speciali, ma è la verità».

DI MAIO: “BASTA DUBITARE DI CERTI ORRORI”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TgCom24, Luigi Di Maio si è scagliato contro le teorie complottistiche sull’azione russa: «Dobbiamo smetterla di dubitare di questi orrori. L’esercito del Cremlino ha lanciato razzi su una stazione dove c’erano dei civili, intenti a prendere un treno per andare via dalle zone di guerra». «Quei bambini e quelle donne questa mattina stavano prendendo un treno per scappare dall’Ucraina», ha aggiunto il ministro degli Esteri italiano. Di Maio si è poi soffermato sulle sanzioni comminate contro Mosca, uno dei principali dossier è quello relativo al gas: «Dal primo giorno di guerra sono andato in missione in diversi Paesi che vogliono potenziare le partnership strategiche con l’Italia. Questo ci consentirà di diversificare le nostre fonti ed evitare i ricatti sul gas russo». Il titolare della Farnesina ha sottolineato che il governo sta conducendo un’altra battaglia a livello europeo per «arrivare ad un tetto massimo del prezzo del gas, così da incidere sulle bollette. Sono fiducioso che potremo stabilire prezzi più calmierati per le famiglie italiane».

