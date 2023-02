Di Maria lascia la Juventus?/ Calciomercato, la frase choc: “Non parliamo di futuro”

DI MARIA LASCIA LA JUVENTUS? LE PAROLE DEL FIDEO

Di Maria lascia la Juventus? Questa è sicuramente una delle domande più gettonate del calciomercato in casa bianconera. Le tante interviste rilasciate del campione del mondo durante la sua parentesi juventina, come per esempio quella recente a Espn Argentina, non hanno mai dato l’effettiva sicurezza da parte della volontà del calciatore di rimanere a Torino e anche in quest’ultimo caso in ordine cronologico, l’ex Real Madrid non ha dato alcun cenno di rassicurazione ai tifosi.

“Futuro in Europa? Non ho preferenze – spiega El Fideo – Sono felice qui. Il club ha diversi problemi negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”. In effetti le varie problematiche della Vecchia Signora hanno sicuramente impegnato e non poco la società, ma la scadenza imminente del contratto si fa sentire. Di Maria è arrivato alla Juventus nell’estate del 2022 e ha firmato per una sola stagione a sette milioni netti bonus compresi, parte fissa sui cinque e mezzo.

DI MARIA LASCIA LA JUVENTUS? TRA CAMPO E ROSARIO CENTRALE

Di Maria lascia la Juventus? Nessuno sa la risposta, compreso lo stesso argentino, che però come detto non ha mai dato chiari indizi pro-Juve in ambito calciomercato. Ultimamente è spuntato il Barcellona in un ipotetico sgarbo al Real Madrid, squadra con cui Angel ha vinto tutto passando quattro stagioni al Santiago Bernabeu prima di passare al Manchester United e Paris Saint-Germain e dopo aver giocato al Benfica e prima ancora al Rosario Central.

Proprio dei Canallas Di Maria ha specificato che la sua intenzione di tornare in patria c’è ed è concreta, ma che sarà lui a decidere quando farlo. Al momento però c’è il presente e l’imminente futuro come per esempio il doppio confronto al Nantes dove il giocatore bianconero ha parlato di un episodio relativo alla sua sostituzione: “Avevo un po’ di crampi ma poi mi erano passati, mi ha chiesto come stessi e gli ho risposto di aspettare, poi però mi ha sostituito. Oggi ho parlato con Allegri e mi ha detto che voleva evitare che mi facessi male, c’è la gara di ritorno che è importante. Posso capirlo”.

