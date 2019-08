Diaco copia Uomini e Donne a Io e te/ Graci “Se Sandra Milo va in esterna con lui…”

Un altro curioso siparietto va in onda oggi a “Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Si parlava di Sandra Milo, che ieri ha calcato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, in compagnia del fidanzato 49enne Alessandro Rorato. Valeria Graci non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare una battuta. E lei che ha fatto tanta ironia in passato su “Uomini e Donne”, ha tirato in ballo il programma di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine…. La puntata odierna si è aperta con il ritorno dell’attrice. Diaco ha notato al suo dito un anello di grosse dimensioni e le ha chiesto se fosse un regalo del suo nuovo compagno. Sandra Milo ha confermato che è un dono del fidanzato e ammesso di essere felice, anche se in pubblico preferisce chiamarlo amico. E Valeria Greci, presente come al solito in studio insieme a lei, si è lasciata scappare una battuta. «Per me se lei esce in esterna con lui va benissimo, ne sono felice». Proprio Diaco ha definito il siparietto in pieno stile “Uomini e Donne”.

DIACO, IO E TE E I RIFERIMENTI A UOMINI E DONNE

Ma non è la prima volta che Pierluigi Diaco fa riferimento a “Uomini e Donne” nel suo programma. Mercoledì a “Io e te”, parlando con Santino Fiorillo, che sulla poltrona sostituiva Sandra Milo, il conduttore ha detto: «Ieri parlando con gli autori mi sono chiesto: lasciamo il trono di Sandra vuoto o troviamo un sostituto che possa sostituirla nella maniera più regale? Bene, vi presento l’amico di tutte le regine, dei sentimenti e non». E quindi ha fatto la battuta alla sua spalla: «Oggi sarai tronista… Sei un vero tronista. Saluto Maria De Filippi, prima o poi comincerà Uomini e Donne. Quindi sei il nostro Gianni Sperti». In questo caso Valeria Graci si è limitata a commentare divertita: «Si vola». Tra l’altro proprio nella puntata di mercoledì Diaco ha colto l’occasione per fare gli auguri di compleanno ad una persona molto vicina a Maria De Filippi, cioè a suo marito Maurizio Costanzo.

