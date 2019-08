Alessandro Rorato, chi è il fidanzato di Sandra Milo/ 37 anni più giovane: “Mi piace”

Il suo nome è Alessandro Rorato, ha 49 anni ed è il nuovo fidanzato di Sandra Milo. A 86 anni, la musa di Federico Fellini non rinuncia all’amore e come molte sue colleghe del mondo dello spettacolo si concede il lusso di un toyboy. La coppia, sulla quale si rumoreggia ormai da molti mesi, ha fatto la sua comparsa ufficiale sul red carpet della serata inaugurale del Festival del Cinema di Venezia, dove molti spettatori, si legge su Io Donna, in un primo momento avevano scambiato Rorato per Ciro De Lollis, figlio della Milo. Abito scuro con strass neri per lui, pizzo beige con diamanti e trasparenze per lei, la coppia è apparsa serena e innamorata, il tutto mentre Rorato, per nulla infastidito dagli scatti, accompagnava con un gesto di protezione la diva al suo fianco. Imprenditore veneto con un ristorante a Treviso, il nuovo fidanzato della Milo diverse volte ha parlato della loro neonata storia d’amore, spiegando di aver perso la testa per l’amata conduttrice soprattutto grazie al suo brio.

Alessandro Rorato: “Sandra Milo mi affascina, è…”

Anche se agli occhi di tutti appaiono innamorati, Alessandro Rorato e Sandra Milo sono ancora in fase di rodaggio. La loro storia d’amore è serena e appagante, ma a quanto pare preferiscono ancora procedere un passo alla volta. “l nostro è un rapporto che deve ancora crescere”, spiega l’imprenditore veneto in un’intervista concessa a Novella 2000. “Diciamo che tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo”. Rorato tuttavia non nasconde di essere mosso da un grande interesse e, riferendosi proprio alla sua nuova fidanzata, spiega: “Mi piace da pazzi e mi affascina“. I motivi per cui la musa di Fellini oggi è al centro del suo interesse sono molteplici, ma quello più importante è uno solo: “La Milo – spiega Rorato – è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli”. E i 37 anni di differenza non sembrano spaventarlo: “Sandra Milo – conferma l’imprenditore – ha la freschezza di una giovane donna”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA