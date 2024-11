Diana Del Bufalo è una delle ospiti della prima puntata This is Me, programma tv che andrà in onda mercoledi 20 Novembre 2024 in prima serata su Canale 5 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Nel corso degli anni Diana Del Bufalo ha vissuto diverse relazioni con personaggi famosi del mondo dello spettacolo, alcune piuttosto importanti.

Agata, chi è e com'è morta mamma di Ada Alberti: il grave lutto/ "Ora sei guarita dalla malattia e libera"

Attualmente Diana Del Bufalo è fidanzata con Fabrizio, un ragazzo che non è legato al mondo dello spettacolo e sul quale la donna ha sempre finora voluto tenere il massimo riserbo. Solitamente la donna – dal profilo Instagram con 1.8 milioni di follower – non svela dettagli della sua vita privata ma stavolta ha voluto fare eccezioni.

Tumore Emma Marrone, choc a This Is Me: "Ad Amici non l'ho detto a nessuno"/ "Solo Maria De Filippi sapeva"

I due stanno insieme da circa un anno e mezzo o almeno questo è ufficialmente visto che a Luglio 2003 Diana pubblicò il seguente post sui social: “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…Che era una cosa che da adulti non si provava più perchè ormai…Beh, non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita”.

Diana Del Bufalo, la donna ‘pazza’ del nuovo fidanzato Fabrizio

Grande riserbo su Fabrizio e nessuno conosce neanche il suo cognome, oltre a non sapere cosa fa nella sua vita privata. I due appaiono molto legati e spesso la donna commenta sui social nominando Fabrizio come ‘l’uomo dei miei sogni’ e ‘colui che mi ha cambiato la vita’. Insomma un rapporto più unito che mai sebbene sia ormai tempo che la donna non posta sul fratello.

Chi è Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi/ Giornalista affermata ma lontana dal gossip

Prima di Fabrizio Diana Del Bufalo ha avuto due grandi storie, entrambe con personaggi del mondo dello spettacolo, rispettivamente Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina Tavassi) e soprattutto Paolo Ruffini con i due che si sono conosciuti e hanno avuto una storia durante la conduzione di Colorado. La donna è rimasta molto scottata da quella storia.

I rapporti tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono finiti in malo modo e con diverse incomprensioni. La donna infatti svelò in passato di aver troncato dopo una serie di tradimenti da parte dell’uomo, pensiero totalmente differente quello di lui che invece ha affermato di esser stato lasciato dalla donna. Negli anni i due si sono mandati diverse frecciate.