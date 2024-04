Diana Del Bufalo choc a Da noi a ruota libera: “Arrestata a Londra”/ “Sono stata trattata da criminale”

Da noi a ruota libera, Diana Del Bufalo spiazza: l’assurdo motivo per cui è stata arrestata a Londra

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 14 aprile 2024, è tornata ospite Diana Del Bufalo. Francesca Fialdini ha voluto giocare con l’attrice facendo delle domande relative ad alcuni oggetti e ne è venuto fuori un ritratto inedito. Durante il gioco, infatti, la conduttrice toscana le ha fatto vedere uno spray al peperoncino sul quale Diana Del Bufalo ha fatto una confessione scioccante: a causa di questo oggetto è stata arrestata in in Inghilterra.

Nel dettaglio, infatti, Diana Del Bufalo ha spiegato perché è stata arrestata a Londra ed il motivo è davvero surreale e assurdo: “A 19 anni sono andata ad abitare a Londra per studiare musica…torna a casa per le vacanze di Natale e mio padre mi dà lo spray al peperoncino ma lì è illegale è come se fosse un’arma. Mi hanno arrestata con un mitra, scortata fuori dall’ aeroporto mi hanno portata alla stazione di polizia, preso le impronte e fatto le foto come una criminale. Insomma brutta esperienza.”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini sono venuti fuori altri aspetti poco conosciuti di Diana Del Bufalo. L’attrice, infatti, ha confessato di aver sofferto non di ansia ma di attacchi di panico per anni: “Ho sofferto di attacchi di panico, prendevo dei farmaci addirittura, ma, adesso mi è passato e quindi…è la terapia è bello andare da una psicologa è fondamentale a me mi ha salvato la vita.”

C’è che terrorizza più di tutto Diana Del Bufalo, però, è la violenza: “La violenza mi fa una paura sconvolgente, mi piace è bello lo sport però no. Non sono per niente ne una vendicativa o violenta l’associo alla violenza, colpire qualcuno no…non mi piace. La violenza mi terrorizza.” L’attrice attualmente in giro per l’Italia con il suo spettacolo Sette Spose per Sette Fratelli si è raccontata senza filtri nel talk di Rai1.

