Diana Del Bufalo confessa di aver avuto davvero una passione per Rudy Zerbi ai tempi di Amici

Diana Del Bufalo torna a parlare della sua sbandata per Rudy Zerbi ai tempi della partecipazione ad Amici nel corso della sua ospitata a This Is Me. In quell’anno fu Maria De Filippi a svelare che a Diana piaceva il suo professore di canto, cosa che fece sorridere ma creò anche del gossip, di cui si è tornato a parlare in prima serata 14 anni dopo.

“Non so com’è nata questa passione per Rudy Zerbi, io lo adoravo davvero. – ha ammesso Diana alla domanda diretta di Silvia Toffanin – Ogni volta che passava, mi sentivo tutta che tremavo, che mi vergognavo. Lui però era tanto più grande di me, che poi oggi i 50enni mi piacciono, ma perché ho 35 anni. Se mi piace ancora? Beh, è un bel signore ma sono impegnata.” ha ammesso.

Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo si incontrano a This Is Me: “Davvero ti piacevo?”

Per Diana Del Bufalo c’è poi un regalo: all’interno di un pacco gigante che viene portato in studio c’è proprio lui: Rudy Zerbi. “Ma veramente ti piacevo?” è la domanda che il prof di Amici pone alla sua ex allieva, che torna a confermare in diretta su Canale 5. “Sì. Perché? Siamo tutti e due acquario e io vado d’accordissimo con questo segno, io ho sempre amato questo lato di te, noi condividevamo tanti interessi… sì, ero seria sul flirt con te”. Un abbraccio tra i due e i sorrisi dei presenti chiudono questo siparietto divertente.