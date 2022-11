Diana Del Bufalo e la malattia, cos’è la coprolalia/ “Mi capita quando mi annoio…”

Diana Del Bufalo malattia, cos’è la coprolalia

Diana Del Bufalo soffre di coprolalia. A raccontarlo è proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere della Sera: “La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro oltre ai fiori e io le rispondo: ‘Magari la signora ci voleva un bel fallo!'”. L’attrice, che in questi giorni è tornata in scena con la pièce “7 spose per 7 fratelli”, lo ha confessato nell’intervista rilasciata al Corriere della sera dove, tra le altre cose, ha parlato della paura del giudizio degli altri e della sua malattia, il disturbo che la spinge di dire inadeguatezze e volgarità: “Mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Di che malattia soffre Diana Del Bufalo? Cos’è la coprolalia? La copralalia è l’inclinazione impulsiva a pronunciare parole oscene e/o volgari, che possono essere singole o intere frasi. A volte la patologia porta a ripetere le imprecazioni mentalmente senza necessariamente pronunciarle. Si tratta di un vero e proprio disturbo neurologico, che si riscontra soprattutto nei soggetti affetti dalla sindrome di Tourette, il disordine neuropsichiatrico caratterizzato da tic motori e vocali.

Diana Del Bufalo è anche una ragazza insicura. E’ stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista al Corriere della Sera: “Il fatto di essere sovraeccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola, una scuola inglese, campagnola (l’istituto privato Britannia International School of Rome, ndr). Non andavo bene, sbagliavo i verbi. Da allora sono insicura, ma so di essere anche carismatica. L’ambizione però è un’altra cosa, è la cazzimma. No, non ce l’ho, io voglio solo stare sul prato sotto il mio albero di noce con il mio cane”.

Spesso le sue idee hanno generato polemiche come quando in un video l’attrice si professava no-vax: “Sa cosa penso? L’umanità non è pronta all’interscambio di opinioni. Non è come prima, quando i filosofi si mettevano intorno a un tavolo e discutevano, parlavano delle loro idee”, ha dichiarato. Diana Del Bufalo è una delle attrici più in voga degli ultimi anni, “nata” artisticamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra fiction di successo (Che Dio ci aiuti su tutte) e film apprezzati, è sicuramente un personaggio che ha conquistato il pubblico. Tra i suoi ex più famosi Edoardo Tavassi e Paolo Ruffini con cui oggi ha ottimi rapporti.











