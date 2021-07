Diana Del Bufalo fidanzata?/ Lei rompe il silenzio: “Sono single, ma amo…”

Diana Del Bufalo è uno dei volti più amati dal pubblico. Schietta, ironica, simpatica e senza peli sulla lingua, dopo essersi fatta conoscere come allieva della scuola di Amici, studiando, è riuscita a realizzare il sogno di diventare attrice. Protagonista di film e fiction di successo come Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo è molto seguita sui social dove condivide anche momenti della sua vita privata. Dopo la storia con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha avuto una relazione con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi. Tra i due è rimasta una splendida amicizia, ma ad oggi, Diana ha trovato un nuovo amore? A rispondere alla domanda è la stessa attrice nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Diana Del Bufalo, la verità sulla vita privata

Nessun nuovo amore nella vita di Diana Del Bufalo che, al settimanale Gente, confessa di non aver trovato un fidanzato. “Sono single”, ammette l’attrice che, poi, svela di essere comunque innamorata, ma non di un uomo, ma delle api. “Io amo questi insetti. Sono operosissimi, molto diversi da me che sono pigra e forse per questo mi affascinano”, ha aggiunto. L’attrice, inoltre, ha spiegato che in questo periodo è particolarmente concentrata su se stessa e sul proprio lavoro. “Dopo un anno e mezzo di terapia posso finalmente dire di sapere amare me stessa e di conseguenza gli altri“, ha aggiunto ancora. Il cuore di Diana Del Bufalo, dunque, per il momento, batte solo per le api. Riuscirà ad aprirsi anche all’amore di un uomo?

