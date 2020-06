Diana Del Bufalo torna su Instagram: “rabbia repressa”/ Video: “in cura da un anno”

Pubblicità

Diana Del Bufalo torna su Instagram e lo fa con un lungo video in cui spiega i motivi che l’hanno spinta a sospendere il suo profilo. Dopo aver spiegato di aver deciso di propria volontà di realizzare il video, l’attrice si rivolge direttamente ai suoi followers ammettendo di aver sbagliato nel risponde ad altuni utenti. “Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in maniera molto scortese e rabbiosa” – dice Diana. L’attrice, poi, svela di essere in terapia per superare un evento traumatico della sua vita. “Ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. Ad agosto è un anno che sono in terapia da una psicologa. Non voglio essere vittima, mi assumo le mie responsabilità. Non è una scusa, è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo e vi chiedo scusa, perdonatemi. Mi dispiace moltissimo se qualcuno possa essersi sentito offeso, scusatemi. Ero mossa da questa grande rabbia che mi faceva agire in quel modo”, aggiunge Diana Del Bufalo.

Pubblicità

DIANA DEL BUFALO: “SONO STATA BENE SENZA INSTAGRAM”

Diana Del Bufalo chiede scusa per alcune risposte rabbiose, ma esorta tutti i suoi followers a riflettere su quanto sia preziosa la diversità. “Oggi si vuole troppo l’uguaglianza e io invece volevo soffermarmi proprio sulla diversità, perché la diversità è la cosa più preziosa che possiamo avere noi essere umani. Io non posso essere uguale a voi, avere il vostro stesso pensiero e le vostre stesse idee”, spiega Diana che, senza i social, si è sentita libera di potersi esprimere senza badare al giudizio altrui che, tuttavia, secondo l’attrice, nasconde un dolore di fondo. “Il giudizio però deriva da un dolore di fondo, un’insoddisfazione della persona, per questo io mi scuso con le persone che mi hanno detto delle cose anche molto pesanti, perché probabilmente avevate le vostre ragioni di essere arrabbiati“, afferma l’attrice nel suo lungo video. Una riflessione profonda quella di Diana che ha procurato la reazione di fans e amici che le stanno dimostrando affetto e sostegno. L’attrice, infine, invita tutti ad essere più tolleranti verso il prossimo. Ecco il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA