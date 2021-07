Diana Poloni e Ambra Angiolini, fidanzata ed ex Francesco Renga/ La prima è una chef

Due donne hanno fatto parte del passato (e del presente) sentimentale di Francesco Renga, cantautore bresciano tra i più apprezzati della scena musicale italiana che nel corso degli anni ha fatto parlare di sé anche in relazione alla sua vita privata e ai suoi amori più o meno celebri. Al di là della loro rottura, Francesco rimarrà indissolubilmente legato ad Ambra Angiolini, attrice ed ex fenomeno di Non è la Rai che il cantautore iniziò a frequentare nel 2004. La loro storia è andata avanti per undici anni e i due hanno anche avuto dei figli, Jolanda e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 17 e 15 anni. Sia Francesco che Ambra compaiono spesso nelle foto in compagnia dei ragazzi, e tutti e quattro insieme sembrerebbero molto uniti e affiatati. Oggi, però, Renga e l’Angiolini non stanno più insieme: lui coltiva un’altra relazione con la ristoratrice Diana Poloni, bresciana come lui ma ben distante dalle dinamiche del mondo dello spettacolo.

Chi è Diana Poloni, fidanzata di Francesco Renga

Oltre a essere nota come ristoratrice, Diana Poloni è a capo anche di un’azienda del settore dei distributori automatici. Per il resto, però, non si hanno molte notizie né sui suoi trascorsi privati e nemmeno sulla sua attuale relazione con Francesco Renga, che Diana avrebbe conosciuto ben quattro anni fa salvo scegliere di ufficializzare il loro legame soltanto in tempi recenti. Come Francesco, anche Diana è sulla quarantina e ha origini lombarde. Sempre a Brescia è proprietaria di diversi locali di cui è anche chef, e pare si distingua per il suo carattere determinato, solare e sempre positivo. Quanto all’aspetto fisico, invece, lei e Ambra sono agli antipodi: la prima ha la carnagione, i capelli e gli occhi scuri, mentre Diana ha una testa piena di ricci biondi e ribelli. Il primo dei loro scatti insieme è stato pubblicato l’8 settembre 2019 sul profilo Instagram di lui. Il post ha fatto il pieno di like: si parla di oltre 23 mila cuoricini.

