DIANA POLONI, FIDANZATA FRANCESCO RENGA/ “Dopo Ambra vivo una situazione più serena”

Dopo la fine della sua relazione con Ambra Angiolini (a dispetto di quanto riportano alcuni giornali, i due non sono mai stati sposati), Francesco Renga è tornato a stare con una donna, e precisamente con Diana Poloni, 40enne bresciana impiegata nel campo delle risorse umane. La Poloni vive dunque lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, ed è proprio per questo – evidentemente – che su di lei si hanno poche notizie. Anche Renga appare piuttosto restio a parlarne in pubblico, e sono poche le occasioni in cui si è espresso a questo riguardo. In una rara intervista sul tema, rilasciata nel febbraio 2019 al Corriere della Sera, Renga ha dichiarato: “Diana si occupa di risorse umane in un’azienda del settore distributori automatici”. Una precisazione necessaria, dal momento che – all’inizio – si vociferava di una sua possibile liaison con una non meglio identificata ristoratrice. “A proposito di dieta, però, avendo saputo del Festival all’ultimo minuto ho passato il Natale controllandomi e un Capodanno senza alcol, nemmeno per il brindisi. Ho perso 4 chili circa, me ne serve ancora uno per arrivare all’obiettivo dei 77”.

Diana Poloni è la fidanzata di Francesco Renga

La sua vita di coppia con Diana Poloni è tutto sommato serena, senza dubbio di più rispetto a quella con la sua ex Ambra Angiolini, caratterizzata al contrario dalla presenza pressante e ingombrante dei cosiddetti ‘paparazzi’: “Dopo l’addio con Ambra non sono più così presenti”, informa, “diciamo che lei e io eravamo un catalizzatore. Adesso vivo una situazione più tranquilla e serena”. È proprio questo, forse, l’equilibrio che è mancato nel suo rapporto con la Angiolini e che adesso ritrova al fianco di Diana. La Poloni è subentrata nel momento più critico della vita di Francesco Renga, quando era appena reduce dall’addio alla donna con cui aveva condiviso buona parte dei suoi anni. I due hanno iniziato a frequentarsi e le cose sono andate bene fin da subito, anche se entrambi – a quanto pare – hanno preferito non rendere noto ciò che stava succedendo tra loro. Ad oggi, il profilo Instagram di lei è ancora privato, segno di una riservatezza che certamente ripaga in termini di equilibrio e stabilità della relazione. Poche le foto che li ritraggono insieme; si tratta principalmente di scatti rubati.



