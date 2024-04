Diana Schivardi, chi è figlia di Nadia Bengala e i guai giudiziari/ “So che fa uso di droghe, deve curarsi”

Chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala: i problemi con la giustizia

I problemi e guai giudiziari della Diana Schivardi sono un grande dolore per Nadia Bengala, che infatti si sente in colpa per le sofferenze della figlia. La 28enne è nata dalla relazione che la showgirl ha avuto con un uomo di cui non si sa nulla: è l’unica figlia della Miss Italia 1988 ed è nata nel 1996, mentre l’anno dopo la relazione tra i suoi genitori sarebbe giunta al capolinea. Di lei si sa poco altro, se non quanto accaduto negli ultimi anni e raccontato dalla madre, oltre che dalla cronaca. Infatti, nell’agosto del 2023 è stata arrestata per il furto di alcuni vestiti in un negozio di Roma, poi lo scorso marzo ma con altre accuse, più pesanti: tentata rapina impropria, tentato furto aggravato e lesioni aggravate, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Fioretta Mari/ “Sono nata a Palazzo Pitti in mezzo all'arte, Michele Guardì? Un pezzo di cuore”

Nadia Bengala a Generazione Z di recente ha raccontato che la figlia attualmente è a piede libero, perché sta aspettando di essere processata. Ma la 61enne contesta che la ricostruzione di quanto accaduto, perché la figlia Diana Schivardi quel giorno era ricoverata in ospedale, sedata, eppure sarebbe riuscita ad andare via. L’ipotesi dell’ex Miss Italia è che la figlia si trovasse in stato confusionale a causa dei farmaci che aveva assunto e per le sostanze di cui farebbe uso, quindi sarebbe entrata in un’auto trovata aperta, salvo poi infilarsi in un’altra dopo essere stata sorpresa dal proprietario. Per questo secondo Nadia Bengala sarebbe stata accusata di tentato furto, su cui però nutre delle forti perplessità, visto che ad esempio aveva solo le chiavi di casa con sé.

Alessandro Stocchi, ecco chi è il compagno di Nadia Bengala/ Uniti da più di quindici anni e...

La carenza affettiva paterna e le droghe: “Io so che ne fa uso”

Diana Schivardi è cresciuta con la madre Nadia Bengala, visto che l’ex Miss Italia si era separata dal padre quando la figlia aveva quasi quattro anni. La showgirl, che ora ha 61 anni, ritiene che il fatto di essere stata sola possa aver inciso sulla crescita della figlia, che ha iniziato a essere sempre più ribelle. Comunque, si attribuisce le responsabilità dei guai giudiziari della figlia, infatti sospetta di essere stata severa con lei, al punto tale da farla sentire repressa. Diana Schivardi lo avrebbe anche fatto capire in un certo senso alla madre, che in tv ha riferito anche le fase e i complessi della figlia, la quale ad esempio in un’occasione si sarebbe tagliata la gamba, smettendo di ballare, uno stop per il quale prese peso: questo l’avrebbe spinta a restare a casa, non aiutandola a essere serena nella sua fase di crescita.

Eminem, annunciato il nuovo album/ Video, dopo 4 anni l'artista torna con “The Death of Slim Shady”

La vera svolta in senso negativo per la madre è individuabile nel trasferimento a Londra, perché non aveva più controllo sulla figlia. La vedeva bella e serena, ma c’era qualcosa sotto, che Nadia Bengala attribuisce a “una carenza affettiva paterna“. Lo dimostrerebbe secondo la showgirl una relazione che Diana Schivardi avrebbe avuto con un uomo molto più grande, coetaneo della madre, un’altra vicenda che le ha distaccate. Nel frattempo, avrebbe cominciato a fare uso di droghe: “Io so che ne fa uso“, ha raccontato Nadia Bengala durante l’intervista in Rai. La tesi della mamma di Diana Schivardi è che la 28enne non sia consapevole della gravità delle sue azioni, ma lei vuole che si curi e possa stare bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA