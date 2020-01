Diana tra Simone e Luca/ Uomini e Donne, bacia entrambi: “mi piacciono”

Diana tra Simone e Luca. La bellissima dama del trono over di Uomini e Donne, dalla lunga chioma bionda, al centro dello studio, nella nuova puntata del trono over, ammetterà di provare un interesse sia per Simone che per Luca con cui sta uscendo. La conoscenza con entrambi è ancora agli inizi ed è difficile per Diana sbilanciarsi nei confronti dell’uno o dell’altro, ma la dama, a Maria De Filippi, confesserà di essere stata piacevolmente colpita da entrambi al punto che sia con Simone che con Luca c’è stato già un bacio. “Ci stiamo conoscendo, con tutti i nostri difetti e con tutti i nostri pregi” – ammetterà in puntata la dama. “A me piacciono molto entrambi, hanno entrambi molti pregi che mi hanno colpito. Simone con me è molto vero e devo dire che noi ci siamo promessi di essere sinceri sempre perchè è meglio una verità scomoda che una bella bugia”, aggiungerà.

DIANA TRA SIMONE E LUCA A UOMINI E DONNE: BACIO E INTERESSE PER ENTRAMBI

Tra Simone e Luca, chi sceglierà Diana? La dama continuerà a frequentare entrambi in attesa di prendere una decisione definitiva? I cavalieri saranno disposti a condividere le attenzioni della dama? Domande che, sicuramente, troveranno delle risposte nelle prossime registrazioni del trono over. Nella puntata odierna, infatti, Diana ammetterà di non riuscire ancora a prendere una decisione. “So che c’è stato un bacio con entrambi”, affermerà Maria De Filippi trovando la risposta affermativa di Diana che aggiungerà di aver informato sia Luca che Simone di quanto accaduto. Sia Simone che Luca saranno molto comprensivi nei confronti di Diana soprattutto per la sua sincerità. Il triangolo, dunque, durerà a lungo o presto ci sarà una presa di posizione da parte di uno dei protagonisti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA