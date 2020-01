Uomini e Donne/ Anticipazioni 24 gennaio: lite tra Erik e Valentina! (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del trono Over. Tante le cose che accadranno oggi anche se si riparte dal tormentato amore di Romolo per Olga. Il cavaliere si è detto innamorato di lei ma non è corrisposto dalla dama. Oggi lui torna ad accusarla, affermando che la donna è interessata solo al denaro. Poi, nel pieno del rimorso per le parole dette, si inginocchierà di fronte a lei, chiedendole perdono. Si continua poi con un ritorno al centro dello studio: quello di Erik. Di fronte a lui Valentina M., dama che sta frequentando da alcuni giorni. Questa coppia però sorprende Valentina Autiero che attacca Erik di essere falso (tra i due c’è stato un flirt poche settimane fa), questo perché avrebbe detto della dama che ora è di fronte a lui che non gli piaceva perchè troppo più grande.

Uomini e Donne, anticipazioni: Diana bacia Simone e Luca, poi…

Le dichiarazioni di Valentina Autiero scatenano a Uomini e Donne la reazione di Erik e la successiva lite anche con l’altra Valentina. Dopo questa parentesi, al centro dello studio del trono Over arriva una nuova dama. Lei è Carlotta e si presenta ai cavalieri, svelando anche la sua complicata storia personale. Si torna poi alle coppie e al centro dello studio siede la bella Diana e due suoi pretendenti: Simone e Luca. Maria De Filippi svela che li ha baciati entrambi, ma quale dei due è davvero il suo preferito? In questa accesa puntata non mancheranno momenti divertenti. Ci sarà infatti una sorta di sfida di ballo tra coppie, alla quale parteciperanno anche Gianni Sperti (che ballerà con Roberta Di Padua) e l’immancabile Gemma Galgani, che invece si scatenerà assieme a Mattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA