Diandra e Valerio a Temptation Island 2024 in crisi, lei: "Lui mi fa pesare tutto"

A Temptation Island 2024 è tempo di confronto anche per la coppia formata da Diandra e Valerio, lui vuole trasferirsi a Brandisi da Roma mentre l’imprenditrice e veterinaria no. Confidandosi con il single John Diandra confessa: “Io mi sento in colpa nei suoi confronti perché lui si è trasferito per me, e questa cosa me la fa pesare tantissimo, tantissimo ma la rinfaccia sempre.” E subito dopo ha aggiunto: “Io sto in un limbo infinito perché lui non mi lascia ma vuole che scendo giù…Io gli ho sempre detto lasciami e vai via o resti.” Diandra ha anche confessato il motivo per cui è a Temptation Island 2024 capire se possono andare avanti e decidere di mettere su una famiglia o lasciarsi e darsi la possibilità di costruirsene una da soli.

Nelle sue confidenze con John e con gli altri ragazzi, Diandra ha anche aggiunto che il suo lavoro, l’imprenditrice, è diverso da un lavoratore statale. Dopo essersi difeso ed aver difeso il suo lavoro, Valerio di Temptation Island 2024 sulla crisi con Diandra ha aggiunto: “Sul fatto di lasciarci io le ho detto o si cambia tutti quanti e si cambia stile di vita o ci si lascia”. Pur amareggiato e deluso, tuttavia, Valerio non ha spento il suo entusiasmo e dopo il falò si è divertito per tutta la sera con gli altri ragazzi e le single nel villaggio dei fidanzati.

Diandra difende Valerio a Temptation Island 2024: lui confessa: "Voglio una figlia con lei"

Diandra e Valerio di Temptation Island 2024 stanno insieme da 7 anni e mezzo e convivono da 7 anni. La 37enne ha rivelato a Filippo Bisciglia di aver fatto tanti sacrifici per realizzarsi nel lavoro ed avere una solida indipendenza economica e non ha nessuna intenzione di rinunciarvi. Capisce bene anche le esigenze di Valerio e soprattutto la sua mancanza della famiglia e le difficoltà di non vederli o vederli poco ma anche lei ha delle responsabilità e dei debiti di riconoscenza verso i suoi genitori che l’hanno aiutata.

Durante il falò nel frattempo c’è un video anche per Diandra che vede il suo fidanzato Valerio avvicinarsi alla single Julia a Temptation Island 2024. A questo punto la 37enne ha difeso il fidanzato: “Quello che voi avete visto per me è il Valerio normale di tutti i giorni. Detto questo a me la cosa che mi potrebbe dare più fastidio e che può passare per uno molto superficiale ma lui è una persona che prima di far vedere il vero Valerio fa passare un po’ di tempo. È uno che scherza e si diverte.” Parlando poi con le altre ragazze ha confessato: “Mi dispiace che potrebbe passare come uno molto greve e invece è una persona galante, educata.”