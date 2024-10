Diandra e Valerio: il percorso a Temptation Island 2024 settembre

Diandra e Valerio hanno partecipato a Temptation Island 2024 settembre per capire se poter continuare a stare ancora insieme o prendere due strade differenti. Il problema non è mai stato l’amore perché entrambi hanno sempre dimostrato di provare un sentimento forte e importante durante la permanenza nel villaggio, ma i diversi obiettivi. La coppia, quando ha partecipato a Temptation, conviveva a Roma ma Valerio ha scelto di partecipare al programma per capire le reali intenzioni della fidanzata. Valerio, infatti, vorrebbe trasferirsi a Brindisi con Diandra la quale, tuttavia, avendo avviato una propria attività nella capitale, con tanti sacrifici anche dei genitori, non ha intenzione di farlo.

Alfred Ekhator, chi è e pagelle Temptation Island/ Anna presa in giro, perderà mai il vizio?

All’interno del villaggio, sia Diandra e Valerio hanno conosciuto i tentatori e le tentatrici sfogandosi sulla storia ma senza superare il limite. Entrambi, infatti, sono arrivati al falò di confronto solo dopo aver ascoltate le rispettive dichiarazioni sulla relazione.

Diandra e Valerio al doppio falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre

Durante il primo falò di confronto, le diverse prospettive di vita hanno portato Valerio a chiudere la storia con Diandra. Quello della coppia è stato un falò intenso che ha lasciato una grande sofferenza nel cuore di Valerio che, dopo una notte di riflessione, ha deciso di scrivere una lettera a Diandra e chiedere un nuovo falò. Durante il secondo confronto, Valerio ha aperto il cuore a Diandra.

Antonio Maietta, chi è e pagelle Temptation Island 2024/ "Annientato" al falò finale dalla rivincita di Titty

“In un momento di difficoltà ti ho lasciato in balia degli eventi e ti chiedo scusa. […] La richiesta di tornare a Brindisi è solo un modo per dirti di tenermi attaccato a te. Per me basta solo stare insieme, un caffè, un panino a Ostia. So che tu stai realizzando un progetto immenso ed è per questo che non riesci a darmi tutte le attenzioni che vorrei, ma ho certezza che ti voglio al mio fianco. Io ci credo nell’amore eterno”, le parole di Valerio che hanno commosso Diandra convincendola a tornare con lui.

Diandra e Valerio: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Diandra e Valerio sono usciti insieme dal villaggio di Temptation Island 2024 settembre e tutto fa pensare che i due stiano ancora insieme e che abbiano progetti importanti per il loro futuro. Valerio, infatti, durante la permanenza nel villaggio, ha espresso anche il desiderio di diventare padre: avranno cominciato a pensare di mettere realmente su famiglia?

Sofia Costantini, chi è la single di Temptation Island 2024/ La frecciatina ad Anna Acciardi scatena il web

Insieme da anni, con una storia importante alle spalle, Diandra e Valerio dovrebbero convivere ancora a Roma, dove lei ha la propria attività regalandosi, tuttavia, qualche momento di relax al mare come desidera Valerio.