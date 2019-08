Die Hard, duri a morire/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 2 agosto)

Die Hard, duri a morire è un film statunitense del 1995, suggerito alla visione di soli adulti, che sarà trasmesso il 2 agosto su Rete 4 in prima serata alle ore 21.25. Die Hard è uno dei più grandi successi del genere azione e avventura del regista John McTiernan e vanta un cast di grande spessore: un giovane Bruce Willis col solo precedente di Trappola di cristallo e ancora ignaro del grande successo che lo vedrà protagonista di oltre 50 pellicole tra le più prestigiose, il Samuel L. Jackson che aveva interpretato poco prima Pulp Fiction e anch’egli agli esordi della sua carriera, Jeremy Irons, Graham Greene, Colleen Camp, Larry Bryggman, Michael Cristofer, Anthony Peck, Nicholas Wyman, Sam Philips, Kevin Chamberlin, Sharon Washington, Stephen Pearlman, Michael Alexander Jackson, Aldis Hodge e Misha Hausserman. Il titolo originale della pellicola degli anni ’90 è Die Hard with a Vengeance e ha incassato al Box Office negli Stati Uniti oltre 20 milioni di dollari nel primo weekend dopo l’uscita e oltre 90 milioni nelle prime sette settimane.

Die Hard, duri a morire: la trama del film

Il protagonista di Die Hard, duri a morire è un terrorista di nome Simon (interpretato da Jeremy Irons) che riesce a convincere un poliziotto (Bruce Willis in John McClane) e un tassista (Samuel L. Jackson in Zeus Carver) a collaborare con lui, minacciandoli naturalmente di seminare bombe in giro per la città di New York. L’obbiettivo del terrorista è però riuscire a realizzare un furto a Wall Street e ben presto dovrà scontrarsi con l’indole da eroe dei suoi due apparenti collaboratori: John e Zeus, infatti, riusciranno a scoprirlo e sconfiggerlo dopo un interminabile inseguimento.

