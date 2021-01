Diego Abatantuono e Giulia Begnotti: matrimonio segreto/ Le nozze dopo 33 anni

Matrimonio in gran segreto per Diego Abatantuono. L’attore italiano ha sposato Giulia Begnotti, la sua storia compagna di vita, così come riportato in queste ultime ore dai principali siti online, a cominciare da Fanpage. Le nozze sono giunte dopo un fidanzamento praticamente infinito, ben 33 anni di unione, e sono state celebrate in gran segreto lontano da fotografi e paparazzi vari. Non è infatti ben chiaro quando sia stato celebrato il matrimonio fra Diego Abatantuono e Giulia Begnotti, ne tanto meno dove e come.

Una notizia che forse non sarebbe mai emersa se lo stesso attore italiano non l’avesse svelata durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi per la promozione del suo film “10 giorni con Babbo Natale”, in cui lo stesso interpreta un simpatico e acciaccato Santa Claus. Nell’occasione, il giornalista ha chiesto all’attore come mai non avesse ancora sposato la sua Giulia, madre di due dei suoi tre figli, e lo stesso ha risposto: “Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente”.

DIEGO ABATANTUONO E GIULIA BEGNOTTI, MATRIMONIO SEGRETO DOPO DUE FIGLI

Il primo figlio nato dall’unione fra Giulia Begnotti e Diego Abatantuono è nato nel 1995, Matteo, e porta il nome del padre dell’attore, un calzolaio pugliese che lasciò la sua terra d’origine per trasferirsi a Milano, dove sposò poi Rosa, conosciuta nel locale Derby dove proprio Diego si formò artisticamente. Marco è invece il secondogenito della coppia ed è nato due anni dopo, nel 1997. Per Diego Abatantuono si tratta del secondo matrimonio dopo aver sposato nel 1984 la scenografa Rita Rabassini, la cui unione durò solamente tre anni, fino al 1987, e da cui nacque Marta, la primogenita dell’attore, classe 1985. Dopo la separazione Rita Rabassini è rimasta nell’ambiente, avendo sposato il regista Gabriele Salvatores, grande amico proprio del suo ex. “Voglio un bene dell’anima a Gabriele – le parole di Abatantuono ad Oggi – sta con la mia prima moglie e ha contribuito a tirare su la figlia che è nata dal nostro matrimonio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA