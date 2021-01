Diego Armando Maradona, Eugenia figlia illegittima/ “Non è interessata all’eredità”

Dopo la morte di Diego Armando Maradona spunta un’altra figlia illegittima: si tratta di Eugenia Laprovíttola, una giovane calciatrice di 25 anni. A distanza di quasi due mesi dalla morte de El Pibe de Oro non si placa la lotta per l’eredità e spuntano sempre nuovi figli illegittimi. E’ il caso di Eugenia, una giovane ragazza nata l’11 luglio del 1995 presso l’ospedale Evita di Lanus dove nacque Maradona il 30 ottobre 1960. La ragazza vive a Berisso, provincia di Buenos Aires, e proprio come il padre gioca a calcio. Non solo, Eugenia lavora in un farmacia e stando a quanto comunicato dal giornalista Ventura la ragazza non ha alcun desiderio materiale né tantomeno punta all’eredità del campione qualora venisse confermata la paternità. Il desiderio di Eugenia, infatti, è semplice: “sapere se Diego era suo padre. Non le interessa l’eredità”.

Eugenia, nuova figlia illegittima di Diego Armando Maradona?

Non solo, il giornalista Ventura ha comunicato che Diego Armando Maradona era stato informato dell’esistenza di questa ragazza che giocava a calcio. Stando a quanto trapelato Eugenia e Maradona si sarebbero anche incontrati; circa due anni fa il primo incontro, ma in quell’occasione El Pibe de Oro era all’oscuro che la giovane ragazza potesse essere sua figlia. La stessa Eugenia ha scoperto molto tempo dopo questa possibilità visto che sin da piccola è stata affidata in adozione. Crescendo, Eugenia si è appassionata al mondo del calcio indossando le maglie di Alumni ed Estudiantes. Oggi è una allenatrice e tra il 2018 e 2019, proprio grazie al calcio, la ragazza ha conosciuto Maradona. Un incontro che ricorda ancora oggi, anche se in quell’occasione Eugenia non sapeva di trovarsi di fronte al suo possibile padre. A distanza di anni oggi la ragazza vuole scoprire, non solo se è davvero la figlia di Maradona, ma anche chi è la sua mamma biologica.



