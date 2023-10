Diego Daddi: “Dopo la rottura con Elga Enardu ho fatto l’eremita, devo reagire”/ Lei lancia una stoccata…

Perché Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati? Nuovi interventi social

Cosa sta accadendo tra Elga Enardu e Diego Daddi? Alcuni giorni fa, tra lacrime e annunci social, la coppia ha rivelato la volontà di prendersi una pausa. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, la loro storia d’amore ha avuto inizio nello studio di Uomini e Donne, e da allora nulla li ha separati. Questo fino a quando Elga si è mostrata con valige a seguito mentre abbandonava la loro casa.

Nessuno dei due ad oggi ha reso chiare le motivazioni di questa separazione. Eppure, negli ultimi giorni, sia Diego che Elga sono tornati a parlare della loro situazione, con nuovi dettagli e anche una frecciatina. Dopo aver ammesso di essere pronto a fare qualsiasi cosa per rimediare, Daddi è tornato su Instagram con alcune stories in cui ha parlato di “momento delicatissimo e molto difficile”.

Elga Enardu e Diego Daddi, ‘botta e risposta’ dopo la rottura

Dopo aver ringraziato tutti coloro che gli hanno manifestato sostegno e affetto, ha dichiarato: “Non entrerò nei particolari perché ora ci vuole rispetto per quello che è stato, ma è arrivato il momento di reagire. Ho fatto l’eremita in questi giorni, ho un carattere molto chiuso. Adesso, però, devo riprendere tutto quello che stavo facendo prima nella speranza che qualcosa possa aggiustarsi”.

Elga Enardu, dal suo canto, si è espressa con parole che sembrano lanciare una stoccata all’ex, marcando una possibile assenza di autonomia nella sua vita: “Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita. Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente”.

