Tra i nuovi allievi di Amici 2024c’è anche il ventiquattrenne Diego Lazzari, ex conoscenza di Sanremo Giovani e volto noto del web con circa tre milioni di fan al seguito. Numeri particolarmente importanti che hanno già acceso la polemica in vista della prima puntata di quest’anno, con Diego Lazzari al centro delle discussioni. E’ giusto che un concorrente con un seguito così importante gareggi insieme ad altri allievi sconosciuti e non dotati dello stesso seguito?

Secondo alcuni internauti si tratta di una lotta impari e gli autori avrebbero dovuto valutare meglio questa situazione. “Non ho mai visto entrare un allievo già con 900mila followers”, sbotta un appassionato di Amici 2024. Un altro internauta si domanda la stessa cosa, altri spettatori invece gettano la spugna sulle contraddizioni del talent. “Si è toccato il fondo”, scrive un appassionato. “Sono senza parole”, commenta un altro fan dello show di Maria De Filippi.

Diego Lazzari, chi è il nuovo concorrente di Amici 2024

Andiamo ora ad approfondire il percorso di Diego Lazzari, chi è e cosa può apportare nella scuola di Amici 2024 il nuovo allievo di Maria De Filippi. Nato nel 2000 a Roma, il cantante e content creator ha mosso i suoi primi passi sul web, coltivando un buon numero di fan coi suoi contenuti. Sono già diverse le canzoni pubblicate su Spotify, mentre nel 2023 ha toccato il punto più alto della sua giovane carriera, arpionando la finale di Sanremo Giovani.

Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che ha avuto una storia con Marta Daddato e successivamente con Elisa Maino. Al momento pare che il suo cuore appartenga a Camina De Pandis, altra sua collega del web con un milione di follower su Tik Tok. La sua avventura ad Amici parte con la polemica, ma va precisato per correttezza che non è l’unico nuovo allievo a godere di un ampio seguito sui social.

