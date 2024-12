Chi è Mollenbeck: tutto sul nuovo cantante di Amici 2024

Nuovo allievo per la scuole di Amici 2024 che, nella puntata in onda domenica 8 dicembre 2024, accoglie Mollenbeck, cantante che è riuscito a conquistare un banco della scuola più famosa d’Italia grazie ad una sfida. Il vero nome di Mollenbeck è Samuele ma di lui non si sa altro. Al momento, infatti, non si sa quanti anni abbia e se sia fidanzato. Su Instagram dove ha un profilo seguito da poco meno di 2mila followers dove pubblica soprattutto post professionali. Da oggi, dunque, inizia ufficialmente la sua avventura nella scuola di Amici dove ha affrontato un’altra sfida oltre a quella odierna che gli consegna ufficialmente la maglia.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta undicesima puntata 8 dicembre: De Sica e Alberto Matano ospiti

Nella puntata di Amici 2024 trasmessa l’1 dicembre, infatti, Mollenbeck è stato il protagonista di una sfida contro Lik3, l’allievo di Lorella Cuccarini che è finito più volte in sfida. Contro Lukk3, tuttavia, non è riuscito a conquistare l’ambita maglia. Cosa che, invece, riesce a fare oggi.

Mollenbeck, la sfida contro Diego Lazzari ad Amici 2024

Nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, Mollenbeck torna nella scuola di Amici 2024 per sfidare Diego Lazzari, il tiktoker che è entrato nella scuola sin dalla prima puntata non riuscendo, tuttavia, a conquistare la fiducia degli insegnanti. Nella puntata odierna di Amici, infatti, Mollenbeck vince la sfida contro Diego eibendosi sulle note del brano Quanto forte ti pensavo.

AMICI 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 8 dicembre: Dandy e TrigNo in sfida, Alessia premiata ancora

A giudicare la sfida assegnando la vittoria e la maglia di Amici a Samuele, il vero nome del cantante, è stato Carlo Di Francesco ovvero il marito di Fiorella Mannoia nonchè ex professore della stessa scuola. Per il nuovo allievo, dunque, oggi inizia ufficialmente l’avventura nella scuola e nella scaletta dove è pronto a dimostrare il proprio talento e a sbaragliare la concorrenza avendo un unico obiettivo: il serale di Amici di Maria De Filippi.