Diego Tavani: da Claudia D’Agostino all’addio a Uomini e Donne

Diego Tavani, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi anche nelle precedenti stagioni, mette un punto alla sua avventura nel corso della puntata odierna di Uomini e donne. Il cavaliere romano, papà di un ragazzo, cerca una donna per costruire una storia importante dopo le recenti delusioni. Con Claudia D’Agostino, la frequentazione è partita con ottime premesse, ma appuntamento dopo appuntamento, tutto è scemato.

Claudia ha inizialmente ammesso di non provare gli stessi sentimenti di Diego che, dopo essere stato a casa di lei dove ha conosciuto i genitori, dopo aver avuto un’intimità, ha preferito fare un passo indietro perché convinto che Claudia non sia innamorata come lo è lui. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2025, Diego annuncia di voler lasciare la trasmissione.

L’addio di Diego Tavani a Uomini e Donne: l’annuncio in studio

Volano parole forti tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino che, non solo mettono un punto definitivo alla loro frequentazione, ma non riescono neanche a trovare un punto d’incontro per porta avere un rapporto civile. “Devo restare a farmi prendere per cu*o da lui?”, sbotta Claudia a cui Tina Cipollari, in alcune circostanze, rimprovera alcuni atteggiamenti.

Diego, da parte sua, dopo aver lasciato lo studio e aver raggiunto il backstage, torna sui propri passi. Il ritorno, però, al centro dello studio, nasconde una motivazione che spiazza tutti: Diego, infatti, annuncia di non avere più motivazioni valide per restare nel partenne. Una scelta che spiazza tutti ma che sembra irremovibile: la fine della frequentazione con Claudia porta Diego a concludere la propria esperienza non essendoci altre donne a cui è interessato e non essendo propenso a farlo.

