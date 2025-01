Diego Tavani e Claudia D’Agostino: sfogo dietro le quinte di Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino tornano ad accomodarsi al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 gennaio 2025. Maria De Filippi apre la puntata mandando in onda una serie di filmati con le parole della dama e del cavaliere pronunciate dietro le quinte. “Mi ha fatto sentire sbagliato in tutti i modi”, si sfoga Diego che viene poi raggiunto da Claudia. “Stai buttando tutto all’aria per orgoglio”, sbotta Claudia mentre Diego aggiunge: “Me ne vado perché non hai un sentimento per me”.

Raffaella Scuotto reagisce al caso Michele Longobardi di Uomini e Donne/ "Cosa penso di lui? È un..."

Diego, poi, si sfoga con le telecamere: “Io sono innamorato di Claudia. Sono tre mesi che sto cercando di capire quello che Claudia sente per me. Chiudo la relazione per il mio benessere. Claudia è egocentrica”, le parole del cavaliere che ammette di essere ferito dall’atteggiamento e dalle parole di Claudia.

Chi è Claudia D'Agostino, dama di Uomini e Donne/ La frecciatina social a Diego Tavani

Claudia D’Agostino piange per Diego Tavani

Dopo l’ingresso di Diego in studio, Maria De Filippi manda in onda anche lo sfogo di Claudia. “Se non me ne fosse fregato nulla, tante cose per lui non l’avrei fatte. Sta rovinando tutto, non apprezza niente”, sono le parole della dama. “Chiudere è stata la decisione più giusta. Siamo arrivati ad un punto in cui non c’era più niente di bello. Ho fatto una scelta per me stesso. Sto ritrovando un po’ di serenità”, ammette Diego.

Tina Cipollari interviene criticando l’atteggiamento di Diego che sbotta. “Allora il tuo interesse non era così forte…” – dice la bionda opinionista a cui Diego replica così – “Questa situazione è arrivata all’esasperazione”. Claudia svela così di aver scritto una lettera che, però, Diego non vuole leggere. “Stai cercando un pretesto”, dice ancora Tina. Diego, furioso, lascia lo studio e Claudia si difende spiegando di aver fatto più fatti di Diego che si è limitato a parlare. “Un uomo innamorato non si comporta così. Io ho fatto tanti gesti per lui”, conclude Claudia in lacrime.

Chi è Diego Tavani, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite e urla: poi lascia lo studio