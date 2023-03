Dieta a base di cibi sazianti/ Dottoressa Rasio: “Yogurt greco, avena, ricotta…”

Nel corso della puntata di questa mattina del programma in diretta su Rai Uno, Buongiorno Benessere, noto appuntamento del sabato condotto da Vira Carbone, si è parlato di dieta a base dei cibi sazianti, e si è cominciato parlando di alcuni farmaci anti diabetici che sono purtroppo divenuti di moda in queste ultime settimane tramite i social, e che vengono usati per dimagrire. L’argomento è stato trattato da Salvatore Maria Corsello, ordinario di Endocrinologia Unicamillus Roma: “Si tratta di farmaci diabetici molto efficaci, sono utilissimi e hanno un altro effetto, quello di rallentare il passaggio degli alimenti dello stomaco, agendo anche sul sistema nervoso centrale, agendo sul centro della fame”.

“Uno di questi farmaci – ha proseguito – è registrato anche n Italia per gli obesi, ma viene prescritto solo in alcune specifiche situazioni, deve essere dato a persone giuste e dallo specialista giusto. Sono per gli obesi, l’uso cosmetico ha avuto effetti deleteri, oggi i diabetici non trovano più questi farmaci perchè c’è un uso improprio in qualche modo sostenuto anche in maniera fraudolento, vengono dati solo per entrare nel costume da bagno o per andare alla sfilata”.

DIETA CON CIBI SAZIANTI: “I GRASSI CONTENUTI NEI CIBI NATURALMENTE VANNO BENISSIMO…”

Come si può quindi perdere peso senza stressare l’organismo? Ne ha parlato sempre a Buongiorno Benessere la dottoressa Debora Rasio, ricercatrice presso l’università Sapienza di Roma: “Innanzitutto – le sue prime parole sulla dieta a base di cibi sazianti – attenzione alle diete ipocaloriche perchè se stressiamo troppo l’organismo, poi recuperiamo subito il peso perso quando ricominceremo a mangiare”.

“Per dimagrire dobbiamo incamerare buone abitudini – ha continuato l’esperta – come apportare alimenti ricchi di fibra perchè la fibra dà sazietà, poi rallenta il transito, come i farmaci di cui sopra e nutre la flora intestinale, regolando il metabolismo. Noi dobbiamo mangiare cibi che nutrono, che ci danno i nutrienti necessari per il nostro corpo, se noi mangiamo cibi vuoti il cervello continua a mandare segnali di fame perchè gli mancano, vitamine, minerali… I grassi presenti negli alimenti naturalmente sono sazianti, le proteine, consumandole a inizio giornata ci si spegna la fame per la sera, come lo yogurt greco, i fiocchi d’avena, il pane con ricotta, ma anche verdura e frutta, e ancor di più se usiamo legumi che danno tanta fibra e sazietà.

