Chi è la moglie dello chef Antonino Cannavaciuolo: come è nato il loro amore

Nel corso della sua vita lo chef e imprenditore amato da tutti Antonino Cannavacciuolo, oltre a una fortunata carriera, è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio anche per la famiglia, messa in piedi grazie alla donna della sua vita, Cinzia Primatesta. La donna è una manager attiva nel campo della ristorazione e collabora proprio con lo stesso Antonino Cannavacciuolo fin da fine anni ’90, quando i due si sono conosciuti e successivamente innamorati. Un incontro speciale che ha dato a entrambi la possibilità di costruire una famiglia, lo chef iniziò a lavorare per il ristorante della famiglia della donna, che raccontò qualche anno più tardi:

“Toni venne all’‘Approdo’, sul Lago d’Orta, quando aveva 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi… Poi ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante”. Dalla loro storia d’amore sono poi nati i figli Elisa e Andrea, nati nel 2007 e nel 2012. Nel 2015 invece Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo sono convolati a nozze.

Antonino Cannavacciuolo e l’intuizione della moglie Cinzia Primatesta su Masterchef

Da grande ristoratore a volto della tv il passo non è stato breve e tantomeno immediato per chef Antonino Cannavacciuolo, che ha raccontato di recente come sia stata la stessa moglie Cinzia Primatesta a consigliare l’esperienza sul piccolo schermo che il cuoco inizialmente snobbava, dopo aver rifiutato Masterchef per la prima volta: “Quando il programma è andato bene, mia moglie mi diceva:

“Vedi, potevi esserci tu, Cracco ha la fila al ristorante”. Non passa nemmeno un anno e mi richiamano per Cucine da Incubo, e io ho risposto di nuovo che non mi interessava. Ha creato tutto mia moglie” ha raccontato Antonino Cannavacciuolo che da quel momento in poi ha deciso di accettare la proposta di Cucine da Incubo che altrimenti non sarebbe mai stato realizzato. E grazie all’idea di Cinzia Primatesta la carriera del noto chef ha subito un’impennata decisa e importante.

