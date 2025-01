Eliminato Masterchef 14: la sfida si fa più dura con la Mystery Box Green

Sta per tornare una nuova puntata di Masterchef 14 con tante sfide e un ospite d’eccezione che renderà le cose ancora più difficili ma anche incredibilmente entusiasmanti. Se nella scorsa puntata abbiamo visto lo Skill Test di Gualtero Marchesi e l’eliminazione di Reza, da questa settimana in poi le cose si faranno ancora più complicate. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli stanno cercando di capire chi ha la stoffa per diventare Masterchef 14, dunque come si suol dire, si alza l’asticella.

Per questa puntata si prevedono tempi decisamente importanti, come il risparmio energetico in cucina, la biodiversità e la sostenibilità, argomenti che uno chef del ventunesimo secolo deve padroneggiare nel migliore dei modi per essere al passo coi tempi anche ai fornelli. I fan del programma non vedono l’ora di scoprire chi sarà il migliore della puntata, ma soprattutto chi verrà eliminato oggi 16 gennaio 2024 a Masterchef 14. Dopotutto, siamo nel vivo della sfida e tutto potrebbe succedere in ogni momento!

Eliminato Masterchef 14, la chef Pia Leon e il tema della sostenibilità: chi si salva?

Chi è l’eliminato Masterchef 14 di oggi 16 gennaio 2025? Attenzione, si prevede una puntata da fiato sospeso con una Mystery Box Green studiata ad hoc affinchè i concorrenti non possano utilizzare troppa elettricità seguendo il tema della sostenibilità ambientale. Tra di loro, qualcuno non riuscirà a lavorare con la corrente limitata mentre altri si destreggeranno meglio anche in una situazione più scomoda. Oltre alla Mistery Box di colore verde arriverà Franco Pepe, celebre pizzaiolo che guiderà i concorrenti in un elettrizzante Invention Test. Qui gli aspiranti chef verranno messi a dura prova e secondo le anticipazioni di Masterchef 14 qualcuno non riuscirà a sfornare una buona pizza fritta mentre altri si troveranno totalmente impreparati nel realizzare una semplice margherita.

Eccoci giunti allo Skill Test, con la partecipazione dell’ospite della serata. Si tratta di Pia Leon, chef peruviana conosciuta anche per aver vinto nel 2021 il titolo di miglior chef donna del mondo. Sarà proprio lei ad aiutare i concorrenti di Masterchef 14 a stare ai fornelli mantenendo il rispetto per il territorio e per la biodiversità. Insomma, in questa puntata totalmente green gli chef dovranno dimostrare di essere al passo coi tempi ma soprattutto con una cucina che sta cambiando di anno in anno. L’attenzione per l’ambiente e per la sostenibilità determinerà la permanenza di uno di loro a Masterchef 14.