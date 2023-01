Dieta Capodanno 2023/ Occhio al post cenone: non saltare pasti e mangiare…

Dieta di Capodanno 2023: alcuni trucchi e consigli utili…

Dieta di Capodanno 2023, piccoli trucchi e consigli per fare attenzione ai chili di troppo e a non sentirsi appesantiti dopo il cenone con la famiglia o con gli amici. Durante le feste è davvero difficile pensare di seguire una dieta vera e propria o peggio ancora di mangiare poche decine di grammi di qualche pietanza, mentre davanti ai nostri occhi passano i nostri piatti preferiti, magari cucinati secondo le ricette tipiche della nostra famiglia. La buona notizia è che non sempre la cosiddetta dieta di Capodanno consiste in una vera e propria dieta (per la quale dovrete rivolgervi a un professionista qualificato), bensì in alcuni accorgimenti da seguire che vi aiuteranno a mantenere il fisico, il gusto e soprattutto il buonumore durante (e dopo) le feste!

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2023 E CAPODANNO/ Foto: "Sia un anno sorprendente!"

Iniziamo da un consiglio per la dieta che vale per tutti, grandi e piccini: dopo una bella abbuffata di Capodanno, no al pisolino sul divano e sì a un po’ di attività fisica. L’ideale è dedicarsi a una bella passeggiata nei dintorni nella casa, per incoraggiare il metabolismo ad assimilare i cibi che avete ingerito senza darvi il familiare senso di pesantezza. No anche alla falsa credenza che saltare i pasti aiuti a perdere peso: molto meglio mangiare cibi particolari che vi aiutino con il post cenone di Capodanno, perché in realtà saltare i pasti fa male!

Frasi auguri Buon Anno 2023 e Capodanno/ "Sei tu la forza della tua vita!"

Dieta di Capodanno, cosa mangiare dopo il cenone: “per contrastare gonfiore e stanchezza…”

Una dieta di Capodanno che si rispetti prevede alcuni accorgimenti su ciò che mangerete nei giorni successivi al cenone. Per cominciare, è bene regolare il consumo di alcolici e anche di dolci. Se avete ancora degli avanzi di panettone o pandoro, non lasciatevi prendere dalla golosità e non esagerate con la quantità con la scusa di doverli finire. Altri preziosi suggerimenti arrivano dalla nutrizionista Valentina Galiazzo, interpellata da ‘La Cucina Italiana’: “Per mettere il turbo alla dieta e contrastare gonfiore e stanchezza può essere utile arricchire i pasti della giornata di alimenti fonte di acido ascorbico – spiega – come kiwi, arance, limoni, radicchio, rucola, lattuga e in generale verdure a foglia verde, che grazie alle loro proprietà antiossidanti contrastano i radicali liberi e i processi di ossidazione, favoriti dagli eccessi alimentari”.

DIRETTA CONCERTO CAPODANNO 2023 LA FENICE VENEZIA/ Video Rai 1: inizia il programma!

Come suggerimento utile da seguire per la dieta di Capodanno, la nutrizionista suggerisce “a pranzo, nei giorni tra una festività e l’altra, invece, si può optare per esempio per una vellutata di verdure o ortaggi che non affatica l’intestino” e poi “a seguire una proteina magra, ad esempio carne bianca o pesce, anche questi facili da digerire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA