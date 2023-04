Dieta con zuppe e frullati fa regredire diabete di tipo 2/ “Benefici perdita peso”

Una dieta a base di zuppe e frullati potrebbe far regredire in modo permanente il diabete di tipo 2. È quanto sostengono gli scienziati che hanno condotto uno studio clinico sulla remissione del diabete (DiRECT), finanziato da Diabetes UK. Come si legge sul Times, i pazienti con diabete di tipo 2 che si sono attenuti a una dieta da 800 calorie al giorno per tre mesi e in seguito hanno mantenuto il peso, dopo cinque anni non presentavano più sintomi e non avevano più bisogno di assumere farmaci.

Questo studio per la prima volta sembra suggerire la reversibilità del diabete di tipo 2 e i benefici a lungo termine della perdita di peso. In Gran Bretagna sono oltre quattro milioni le persone affette da questa malattia e ora la dieta basata su zuppe e frullati potrebbe diventare a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Lo studio condotto su questa particolare dieta ha evidenziato che la remissione del diabete di tipo 2 comporta che la glicemia sia sotto controllo e quindi i pazienti non abbiano più bisogno di ricorrere a farmaci per gestire i livelli di glucosio. Il professor Roy Taylor, dell’Università di Newcastle, ha ipotizzato che i “benefici della perdita di peso potrebbero essere permanenti e duraturi” sulla base dei risultati di follow-up dopo cinque anni. Ma di preciso che cosa sappiamo sulla durata precisa di questo beneficio?

Dieta con zuppe e frullati contro diabete di tipo 2: “non scompare ma se si perde peso…”

I benefici della dieta a base di zuppe e frullati consistono nella perdita di peso, fattore che secondo lo studio elimina le cause del diabete di tipo 2 e consente all’organismo di raggiungere livelli di glucosio normali. Se i pazienti “mantengono il peso, rimarranno in salute – ha spiegato il professor Taylor al Times – Evito di dire ‘cura’ perché il diabete non è completamente scomparso. Si tratta di una remissione perché se le persone riprendono il peso perso, il diabete si ripresenta“.

Per raggiungere questa conclusione, gli scienziati hanno reclutato 298 pazienti con diabete di tipo 2 tramite gli ambulatori dei medici di base. I primi risultati nel 2017 hanno mostrato che il 46% di chi seguiva la dieta a base di zuppe e frullati per tre-cinque mesi era in remissione un anno dopo. Dopo due anni, la percentuale di soggetti che presentavano la remissione del diabete era il 36%. I risultati aggiornati riportati dal Times mostrano che il 23% dei pazienti in remissione dopo due anni, a distanza di cinque anni era ancora privo di sintomi. Dopo questo lasso di tempo, in media questi pazienti avevano perso 9 chili. Il piano alimentare consiste in due frullati e una zuppa al giorno, contenenti tutti i nutrienti necessari, e il Servizio sanitario inglese intende estenderlo in tutto il Paese nei prossimi 12 mesi.











