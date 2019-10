Dieta della Luna di Madonna, cos’è?/ Digiuno di 24 ore: meno 3 kg e via le tossine

Anche la star della musica mondiale, Madonna, segue la dieta della Luna. Ormai da alcuni anni spopola tra le stelle di Hollywood la cosiddetta “Moon diet”, ovvero un nuovo regime alimentare basato sul ciclo lunare e trend tra i nomi celebri dello showbiz come Demi Moore e, adesso, anche Madonna. Ma in cosa consiste esattamente l’innovativa dieta della Luna? A quanto pare avrebbe il potere di drenare i liquidi in eccesso grazie alla forza gravitazionale esercitata dalla Luna. Per perdere peso occorre seguire un protocollo ad hoc che inizia con un digiuno della durata di 24 ore, periodo durante il quale sarà possibile solo ingerire dei liquidi quali acqua e succo di frutta, quando ci si trova in presenza di una fase di luna piena o luna nuova. Sempre secondo la moon diet non bisogna più mangiare dopo le 18.00 e grande attenzione sarebbe da rivolgere alla sensazione di sazietà poichè appena farà capolino sarà necessario smettere subito di mangiare.

DIETA DELLA LUNA: COS’È E COME FUNZIONA

Ma come funziona la dieta della Luna seguita anche da Madonna durante la fase di Luna calante? Ovviamente sono previste delle spiegazioni a sufficienza anche in casi come questo. Intanto occorre bere molta acqua per eliminare le tossine. “Demi e Madonna assicurano che funziona veramente, e affermano di aver già riscontrato risultati promettenti”, spiega una fonte all’edizione inglese di Grazia. “È una dieta molto popolare tra coloro che studiano la Kabbalah, e non si può negare che entrambe le star hanno un aspetto splendido”. Molti vantaggi sono stati segnalati non solo sulla linea ma anche sull’umore di chi segue questo regime alimentare in quanto garantisce la perdita di ben tre chili nell’arco delle 24 ore anche se secondo alcuni critici questo sarebbe solo l’effetto evanescente del digiuno seguito per un giorno. Ma è davvero adatta questa dieta alle donne? Secondo la nutrizionista Amanda Ursell, spiega Tio.ch, “Anche se ci fosse del vero nei suoi princìpi, star come Madonna hanno degli assistenti che la aiutano a farla funzionare. La maggior parte delle donne, al contrario, non avrebbero tempo per seguirla e farebbero dunque meglio a fare semplicemente più esercizio fisico o a ridurre gli zuccheri e il cibo spazzatura se desiderano perdere peso”, ha spiegato a Grazia.

