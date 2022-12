Dieta di Capodanno: menù e consigli/ Cosa mangiare per perdere i kg di troppo

DIETA POST CAPODANNO: ALCUNI CONSIGLI

Dopo le festività, si sa, arriva il momento di rimettersi in forma, con una buona dieta di Capodanno tra pranzo di Natale e veglia di San Silvestro, due delle ricorrenze in cui non si può fare a meno di un ricco ed abbondante pasto nella convivialità di una tavolata di persone care. Eppure, se eccedere è consentito, poche volte all’anno, non bisogna prenderlo come una scusa per trascurare il nostro fisico e la nostra salute.

Non esiste una vera e propria dieta di Capodanno riconosciuta e se stessimo cercando della precise indicazioni su quali pasti consumare, la scelta migliore è sempre affidarsi ad un esperto per non rischiare di compromettere la nostra salute. Sicuramente, però, una buona idea per rimettersi in forma dopo San Silvestro è scegliere un regime alimentare detox, fatto di alimenti depurativi. La chiave è diminuire sali, zuccheri e carboidrati, prestando attenzione a distribuire correttamente le calorie lungo tutta la giornata, dividendole il 6 o 7 pasti. Questo, unito a del sano e non trascurabile movimento, potrà farci perdere rapidamente quei pochi chili in eccesso delle feste, combattendo anche la sensazione di pesantezza.

DIETA DI CAPODANNO: COSA MANGIARE LA SERA DEL 31

Però, oltre alla dieta post Capodanno, qualcuno potrebbe anche chiedersi se ci sia un modo per servire un ricco e prelibato cenone di San Silvestro, rimanendo bassi con le calorie senza deludere gli ospiti. Ovviamente le alternative sono tantissime ed ognuna può essere resa facilmente soddisfacente e gustosa, semplicemente dando libero sfogo alla nostra creatività in cucina. La pietanza povera di calorie per eccellenza, ma ricca di ottimi nutrienti e che si trova in grande varietà è il pesce, talvolta protagonista assoluto delle tavolate festive degli italiani.

Un buonissimo suggerimento di menù per un Capodanno a dieta prevede proprio un largo impiego del pesce, adattabile alle preferenze dei nostri commensali. Per l’antipasto si può ricorrere alle ostriche e ai molluschi in generale, oppure un’insalata di polpo o dei gamberetti conditi, il tutto accompagnato da frutta e verdura, oppure anche da frutta secca. Come primo, le immancabili linguine allo scoglio, oppure anche un prelibato risotto di zucca con parmigiano. Come secondo, invece, potremmo optare per del pesce al forno, oppure per una torta salata condita come meglio crediamo.











