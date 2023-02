Dieta di mantenimento, come resistere alla fame?/ Esperta: “Frullati di frutta e…”

La dieta di mantenimento è uno step fondamentale per evitare di riprendere i chilogrammi di troppo precedentemente persi, naturalmente seguendo le indicazioni del proprio medico nutrizionista. Esistono tuttavia alcune regole auree che valgono per tutti e che possono essere seguite come vademecum: a elencarle, sul “Corriere della Sera”, è stata la biologa nutrizionista Elisabetta Macorsini, dell’ospedale Humanitas Mater Domini.

In primis, l’esperta ha consigliato di consumare verdure di tutti i tipi, sempre stagionali, mettendone nel piatto almeno cinque tipi di altrettanti colori. “In questo modo assumerete vitamine e sali minerali diversi – ha dichiarato la dottoressa –. I carciofi e gli spinaci crudi hanno un livello altro di sodio ed è meglio cuocerli“. Da tenere a mente, soprattutto da parte delle donne, i cibi con potassio che contrastano il sodio, nemico della cellulite. Da maggio a settembre è poi consigliata la crema di zucchine, che aiuta il transito intestinale.

DIETA DI MANTENIMENTO: CHE COSA MANGIARE E COSA NO

La nutrizionista, sul “Corriere della Sera”, ha ribadito, per quanto concerne la dieta di mantenimento, l’importanza di non eliminare la pasta, perché privandosene si otterrà l’effetto contrario, ovvero quello di abbuffarsi. Quindi, è consigliato il consumo di pasta integrale e, in generale, a basso indice glicemico oppure di grano saraceno o quella con grani antichi Senatore Cappelli, tutte da condire con verdure di stagione. “L’importante è variare sempre e non mettere troppo olio”, ha aggiunto la dottoressa Macorsini, che, in merito ai dolci, ha sottolineato che il suggerimento è quello di “consumarli la mattina abbinati a tè verde o spremuta d’arancia non zuccherati oppure accompagnarli con un kombucha”.

E se i morsi della fame si fanno implacabili? Cosa fare per non vanificare gli sforzi della dieta di mantenimento? “Provate con un frullato a base di piccoli frutti e acqua. Ad esempio mirtilli o fragole quando è stagione, circa 250 grammi, oppure una mela, magari quelle più acide, con un pezzettino di banana per addolcire. Oppure potete scegliere la verdura, come spinacino, finocchio e zenzero. 100 grammi di finocchio equivalgono a 9 calorie e questa verdura ha molto potassio, più della banana”.











