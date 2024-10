Silvio Garattini ha quasi 96 anni ed è considerato all’unanimità uno dei più stimati farmacologi a livello mondiale, nonché uno degli anziani più in forma in vita. Il luminare ha deciso di raccontarsi, o meglio, di spiegare le sue idee per una vita sana anche in terza e quarta età, nel suo ultimo libro il cui titolo non poteva che essere più chiaro, leggasi “Vivere bene”.

Silvio Garattini racconta la dieta che lo stesso segue per mantenersi in salute, ma anche lo stile di vita sano che ogni persona, non soltanto un anziano, dovrebbe seguire, per evitare in incorrere in patologie che possono portare alla morte. Spesso e volentieri, nei suoi interventi televisivi, Silvio Garattini si è soffermato sull’alimentazione e lo ha ribadito anche presentando appunto il suo libro, sottolineando come la dieta di una persona dovrebbe essere caratterizzata da poco cibo, ovviamente sano e fresco, e soprattutto vario.

SILVIO GARATTINI: “LA VARIETA’ NELLA DIETA E’ FONDAMENTALE”

La varietà è infatti uno degli aspetti fondamentali di un piano alimentare adeguato visto che, come riferisce il farmacologo, oggi molti cibi sono inquinati, e se si dovesse continuare a mangiare un solo prodotto, si rischia di accumulare nel proprio corpo un determinato inquinante. Inoltre, variando alimentazione, si possono ottenere tutti quei micronutrienti, ma anche macronutrienti, di cui l’essere umano ha bisogno.

Attenzione però, guai a pensare di potersi abbuffare senza una fine, visto che un altro consiglio di Silvio Garattini per una dieta equilibrata, è quello della moderazione, con il classico mantra “mangiare di tutto ma in piccole quantità”. Il medico ricorda come gli anziani raccontavano sempre che bisognava alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame, e che si segue questo diktat potrà vivere meglio e più a lungo: mangiare fino a sentirsi pienissimi non è mai una buona pratica, ancor di più nell’epoca attuale dove vi sono molti cibi estremamente lavorati e industrializzati.

SILVIO GARATTINI E LA DIETA: “MANGIO CINQUE VOLTE AL GIORNO MA…”

Silvio Garattini ha ricordato che vi sono molti studi secondo cui diminuire del 30 per cento il cibo a tavola permette di vivere il 20 per cento in più, di conseguenza il mangiare poco è associato alla longevità: più chiaro di cosi. Inoltre, sarebbe bene cibarsi più volte nel corso della giornata, e lo stesso medico afferma di mangiare cinque volte al giorno, sempre in quantità moderate.

Ma come spesso e volentieri i medici ci ricordano, non serve solo mangiare sano, bisogna avere anche una vita attiva e non sedentaria ed è per questo che Silvio Garattini cammina per 5 chilometri al giorno, mantenendosi in salute. L’importante è fare un po’ di fatica, senza strafare, ma comunque una camminata un po’ rapida per dare l’effetto aerobico, di modo da sforzare un po’ il cuore: “Camminare per i negozi non è un’attività fisica”, conclude l’esperto con la sua solita simpatia.