Diete a base di proteine promosse sui social/ Gli esperti: “L’organismo si intossica”

Dieta a base di proteine, allarme degli studiosi: “Cancerogene e…”

Digiuno intermittente e le diete Dukan e Atkins, promosse sui social da molti influencer, non fanno bene all’organismo. A Le Iene, gli esperti lanciano l’allarme. Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori, spiega: “Una dieta chetogenica toglie i carboidrati e mette tante proteine. Il nostro corpo non vuole bruciare proteine e quindi si producono sostanze con una certa tossicità che tolgono la fame e dimagrisci. Se per un mese mangi solo insalata e bresaola, dimagrisci. Ma l’eccesso di proteine fa ingrassare. Mediamente, il 15-16% delle cose che mangiamo sono proteine. Se siamo sul 20%, ingrassiamo. Se ne mangiamo ancora di più, dimagriamo perché ci intossichiamo. Spesso sono causa di cancro, ipertensione diabete, sono pericolose”.

Il medico prosegue: “Il problema è che dopo un mese e due mesi, non ce la fai più. Puzzi anche perché ti intossichi. Pensi che mangiare tante proteine faccia meglio. Chi fa queste diete dimagrisce e poi ingrassa di nuovo. Gli hamburger, i salumi, gli hot-dog, contengono conservanti e questo aumenta il loro potere cancerogeno”.

Dieta a base di proteine, gli esperti: “Dopo un po’ torni a prendere peso”

Valter Longo, direttore dell’Istituto sulla longevità dell’Università della California, spiega a Le Iene: “Queste diete funzionano, perdi peso, ma queste persone vivono di meno. Il corpo dopo un po’ ti dice che devi riprendere peso. Quindi rallenta il metabolismo e spesso arrivi a prendere più grasso di quello che hai perso. Iniziano ad esserci degli studi sul cibo biologico: c’è il 25% in meno di rischio di tumori”. Su digiuno intermittente, Longo spiega: “Chi salta la colazione vive di meno, ha più malattie cardiovascolari, ha più rischio di contrarre il cancro. Servono legumi, mandorle, noci, basso livello di zuccheri… Una dieta che esclude la carne rossa almeno fino ai 70 anni è una dieta della longevità”.

Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, conferma: “Sono favorenti l’arteriosclerosi. Il sangue non passa bene nelle arterie, non porta bene l’ossigeno, il cuore non riesce a pompare bene. Si va in dialisi”. Sulla dieta a intermittenza, l’esperto spiega: “È scienza da bar. Per dimagrire devi dare un freno, dimezzare. Solo così si perdono chili e si sta meglio”.











