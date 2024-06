Diete “miracolose” proposte da un medico a Roma/ Psicofarmaci e antidiabetici senza alcuna visita

Il programma di Italia Uno, Le Iene, si è soffermato ieri sulle diete, in particolare su coloro che propongono delle soluzioni miracolose via web e social, ma non solo. In vista dell’estate e della prova costume, sono tantissimi coloro che cercano dei metodi veloci per perdere peso. Filippo Roma, autore del servizio, svela: “C’è un noto endocrinologo che ha assecondato per anni vip, promettendo diete facili attraverso un farmaco, il fendimetrazina che è un anoressizzante, in grado di diminuire l’appetito agendo sui centri della fama: il principio su cui si basava quel farmaco è considerato pericoloso per persone non obese”, anche perchè sono morte delle persone e di conseguenza è scattato il divieto assoluto di commercializzarlo.

Filippo Roma si è recato con una “cavia” dal medico in questione: “Zero analisi, inutile perdere peso con le diete, bisogna saltare i pasti”, ma non solo: “abbiamo due tipi di terapia”, proponendo due dei farmaci più famosi per perdere il peso, a cominciare dal Saxenda, iniezione sottocutanea da fare una volta al giorno, un farmaco utilizzato da anni per trattare il diabete e che agisce direttamente sull’ipotalamo. Il secondo farmaco è Ribelsus, che si basa sulla semaglutide, che si trova nell’Ozempic che è attualmente il medicinale più famoso per perdere il peso e che ad oggi è introvabile.

DIETE MIRACOLOSE, IL MEDICO: LE TERAPIE PROPOSTE

Queste due terapie sono però molto costose di conseguenza il medico propone una terza via, prendere tre capsule al giorno che tolgono normalmente la fame: “Non ci sono controindicazioni”. Filippo Roma commenta: “Non gli ha fatto alcuna visita, non gli ha fatto domande su abitudini alimentari e stili di vita, e gli ha proposto una terapia solo sulla base dell’aspetto economico”.

Filippo Roma ha quindi esternato i suoi dubbi a Sara Farnetti, specialista in medicina interna, che ha spiegato: “soltanto guardando il paziente è difficile proporre un trattamento, proporre una dieta solo per dimagrire… siamo fuori strada, il paziente va capito perchè è in sovrappeso. Le ha chiesto se ha prurito, se soffre di sete, se russa… utilizzare questa strategia significa ridurre l’aspettativa di vita. Di sera bisogna mangiare di meno perchè si favorisce la detossicazione”. In merito alle due terapie proposte: “Ci sono anche degli antidepressivi un tempo venivano proposte le anfetamine quindi bisogna usarli con molta cura”.

DIETE MIRACOLOSE, IL MEDICO: “NON MI SERVONO LE ANALISI APPROFONDITE”

E ancora: “Se il paziente non è stato valutato per i disturbi che ha, rischiamo dando questi preparati. Non hanno effetti collaterali? In alcuni pazienti danno tachicardia o ansia. Questi farmaci non bastano a fare niente. Questo non è un approccio medico, propone delle terapie a tutti i propri pazienti allo stesso modo”.

Filippo Roma ha mandato un’altra “cavia” dal medico per verificare che la terapia proposta sia la stessa e alla fine il medico ha proposto la stessa “dieta” con l’aggiunta anche della Fluoxemina, un antidepressivo utilizzato per depressione e attacchi di panico. “La scelta ci sembra azzardata”, commenta Roma. L’inviato del programma di Italia 1 si è quindi recato dallo stesso medico: “Per prescrivere la fluoxetina non c’è bisogno di fare analisi – commenta lo stesso medico intervistato – mentre io parlo con il paziente lo studio, anche il neuropsichiatra prescrive i farmaci senza chiedere analisi, bisogna valutare morale, ansia e appetito. Io mi preoccupo della salute generale del paziente, se uno ha problemi lo vedo, non sono un mago ma un medico che ha una grande esperienza”.

