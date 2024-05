I 5 alimenti più salutari al mondo/ Lo studio “Tre sono tipici della Dieta Mediterranea, ecco quali sono”

Quali sono gli alimentari più salutari al mondo? Ci ha pensato l’American Journal of Public Health a selezionarli, attingendo direttamente dalla nostra Dieta Mediterranea, il regime alimentare più seguito al mondo, e nel contempo più apprezzato e salutare. Tre vengono direttamente dalla nostra tavola, mentre gli altri due appartengono alla tradizione dell’Estremo Oriente, così come fa notare Vogue. Da segnalare anche la presenza, fra i 5 alimenti considerati più sani al mondo, di due fermentati, alimenti che pullulano di microrganismi che aiutano ad aumentare la diversità microbica intestinale, riducendo l’infiammazione e rafforzando le nostre difese.

Ma vediamoli questi 5 prodotti, a cominciare da quelli a noi non proprio consoni come il kimchi, un piatto tradizionale della Corea a base di verdure fermentate con spezie e jeotgal, un pesce conservato sotto sale con all’interno gamberi, ostriche, vongole e uova di pesce.

I 5 ALIMENTI PIÙ SALUTARI AL MONDO: KIMCHI, YOGURT GRECO, SOIA

Il kimchi esiste in varietà molto differenti, ognuno abbinato ad una verdura come ingrediente principale, ma le varianti più comuni sono quelle con il cavolo napa o i ravanelli coreani. Proseguiamo con lo Yogurt greco, considerato un toccasana sia che lo si mangi così, ad esempio a colazione o a merenda, sia che lo si unisca ad erbe aromatiche per fare una salsa per condire insalate o pietanze varie.

E’ ricco di proteine ma anche calcio, vitamina B12 e probiotici e previene picchi di glicemia, favorendo la salute delle ossa e la flora intestinale. Inoltre, cosa non da poco, contiene pochissimi zuccheri e lattosio, di conseguenza può essere consumato sia da chi è allergico ai latticini sia da chi è diabetico. Il terzo alimento è la soia, legume che si trova tipicamente nei paesi dell’Asia orientale, comprese le sue varianti tofu, tempeh, edamame e miso.

I 5 ALIMENTI PIÙ SALUTARI AL MONDO: LE LENTICCHIE E L’OLIO D’OLIVA

Sono tutti alimenti ricchi di proteine, vitamina C, magnesio, ferro e folato, ed è molto utile per prevenire le malattie cardiache ma anche cancro e ictus. Secondo alcune ricerche la soia aiuta molto anche a alleviare i sintomi della perimenopausa, a cominciare dalle fastidiose vampate di calore. Spazio alle lenticchie, un alimento diffuso in gran parte del mondo, a cominciare dall’Italia. Le si consuma soprattutto nel periodo natalizio e invernale ma gli esperti consigliano di fare diventare questo legume un alimento tipico della proprie dieta settimanale.

Sono molto utili contro l’infiammazione, ed hanno proprietà antiossidanti e antimicrobiche, oltre ad essere ricche di polifenoli, che prevengono le malattie degenerative. Chiudiamo con l’olio d’oliva, alimento che regna nella Dieta Mediterranea. Fra le tante qualità, è stato dimostrato che sia in grado anche di limitare i danni al fegato e la demenza: secondo Vogue bisognerebbe prenderne un cucchiaio al giorno a digiuno prima di fare colazione.











