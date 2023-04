Digitalbits sponsor Inter/ Saltano teste ai vertici dopo i mancati pagamenti: lo scenario

DIGITALBITS, DAI MANCATI PAGAMENTI ALL’INTER AL CAMBIO AI VERTICI

Digitalbits era sbarcata nel calcio italiano seppur con un primo epilogo veramente disastroso. Infatti l’azienda di criptovalute, che era riuscita a diventare il main sponsor dell’Inter aveva saltato tutti i pagamenti previsti per la stagione 2022-2023. Tutto ciò ovviamente ha fatto indispettire i neroazzurri, già in cerca di un’altra soluzione. Le cose però sono cambiate come riferisce l’edizione odierna di Milano Finanza. Infatti Digitalbits ha nominato Daniele Mensi come nuovo amministratore delegato al posto del dimissionario Al Burgio.

Tra i primi obiettivi c’è proprio quello di ricucire i rapporti con l’Inter in modo da evitare sia un danno d’immagine sia di perdere un importante appoggio come quello della società di calcio meneghina: “Oggi le redini della blockchain sono nelle mani della Fondazione DigitalBits, il cui managing director è Daniele Mensi, che è diventato anche CEO di DigitalBits. In discontinuità con la gestione precedente, si cercherà di ricomporre le situazioni di contenzioso in essere. Questo perché anche se le responsabilità economiche sono in capo a Zytara, il danno di immagine ricade ancora sulla nuova DigitalBits e per questo è ipotizzabile che nelle prossime settimane si cercheranno soluzioni concilianti con l’Inter”

DIGITALBITS, NON SOLO INTER: LA ROMA E IL CAMBIO DI STRATEGIA

Digitalbits non aveva stretto accordi solo con l’Inter in Italia. Infatti anche la Roma aveva legato la sponsorizzazione con l’azienda di criptovalute per progetti digitali che però non hanno mai visto la luce. Recentemente però la società giallorossa ha lanciato la possibilità di utilizzare il wallet di Digitalbits per pagare il merchandising con un cashback del 10%.

Stiamo parlando di mosse strategiche molto importanti con la società guidata ora da Mensi che vorrà incrementare dei merchant per il pagamento attraverso Digitalbits e i famigerati accordi con brand, come quelli con l’Inter e la Roma. Questo poiché ad oggi la possibilità di pagamento è limitata agli store fisici, ma l’obiettivo è quelli di ampliare attraverso siti di ecommerce o al ticketing. Insomma, per Digitalbits si tratta di un cambio di passo per puntare in futuro ancora sull’Inter.

