Digitare il codice segreto, Purché finisca bene/ Anticipazioni e trama 12 ottobre

Purché finisca bene, quinta stagione: primo episodio “Digitare il codice segreto”

Questa sera, martedì 12 ottobre, alle 21, 25 va in onda il primo film della nuova stagione della serie “Purché finisca bene”. Il primo episodio dal titolo “Digitare il codice segreto” è diretto da Fabrizio Costa e abiettato a San Benedetto del Tronto. I protagonisti sono Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni, Bernardo Casertano, Pia Lanciotti e Ruben Santago.

I bastardi di Pizzofalcone 3/Diretta e anticipazioni 11 ottobre: Problemi in vista

“Il film parla della vera essenza dell’essere umano, della continua ricerca dell’equilibrio e della felicità. Però lo fa in modo comico, attraverso i difetti e i vizi dei personaggi”, ha spiegato Paola Minaccioni ai microfoni Rai. La quinta stagione di “Purché finisca bene” si concluderà martedì 19 ottobre, stessa rete e orario, con il film “Tutta colpa della Fata Morgana” con Gabriella (Nicole Grimaudo) e Claudio (Davide Iacopini).

ANTICIPAZIONI I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3/ 5a puntata 18 ottobre:scoperta la verità?

Digitare il codice segreto, trama e anticipazioni

Il protagonista del film tv “Digitare il codice segreto” è lo psicologo Alberico Ferretti (Neri Marcorè), autore del best-seller “Digitare il codice segreto“, manuale per curare l’avarizia. Nessuno sa che anche il professore è un tirchio senza speranza. Solo Guido Falci (Gabriele Cirilli), suo ex paziente e ora responsabile del suo ufficio stampa, è a conoscenza del segreto di Alberico. Guido, generoso e pragmatico dongiovanni, conosce il suo capo nell’animo e sa come stimolarlo. Il successo del suo libro ha reso Alberico Ferretti una vera celebrità, per questo il professore si rifugia a casa dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro.

GEO-FINANZA/ Guerre e disuguaglianze spiegate dal successo della serie tv Squid Game

Qui incontra Beatrice (Valeria Bilello), ristoratrice di talento, e suo figlio Andrea. La donna è riuscita a lasciare il marito Nanni, ludopatico, e ora è molto diffidente verso gli uomini. Beatrice fa breccia nel cuore di Alberico, facendo nascere in lui il desiderio di cambiare. Alberico cerca di riscattarsi rintracciando Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, fino all’inaspettato finale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA