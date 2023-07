Dilano Van’T Hoff, pilota 18enne morto in incidente a Spa/ Travolto da un’altra auto

Dilano Van’T Hoff, pilota olandese di 18 anni, è morto a causa di un incidente nel circuito di Spa Francorchamps, in Belgio, durante le fasi finali della Gara-2 della Formula Regional European Championship. Lo scontro tra la sua auto e quella dell’irlandese Adam Fitzgerald è stata fatale. Quest’ultimo, come ricostruito da Sport Mediaset, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, dopo che l’altro aveva perso il controllo della vettura per uno scontro ed era rimasto fermo in perpendicolare sul rettilineo del Kemmel.

All’arrivo dei soccorritori il giovane era già privo di sensi. Le sue condizioni fin da subito sono apparse gravissime e le prime cure prestate nel centro medico del circuito si sono rivelate inutili. Si è spento ancora prima di essere trasportato in ospedale. Ad annunciarlo è stata la stessa Formula Regional European Championship attraverso una nota, in cui viene specificato che all’inizio della 24h di Spa verrà osservato un minuto di silenzio. La medesima curva del circuito, con una dinamica tragicamente simile, aveva causato la morte del pilota francese ventiduenne Antoine Hubert nel 2019.

Dilano Van’T Hoff, pilota 18enne morto in incidente a Spa: è polemica per le condizioni meteo

La morte di Dilano Van’T Hoff, il pilota olandese di 18 anni che ha perso la vita durante la Gara-2 della Formula Regional European Championship della Formula Regional European Championship nel circuito belga di Spa Francorchamps, ha acceso la polemica. I video dell’incidente mortale e quelli registrati antecedentemente infatti mostrano come le condizioni meteorologiche fossero particolarmente avverse, al punto tale che la visibilità era praticamente nulla e l’asfalto completamente bagnato a causa della pioggia.

È da comprendere se il maltempo possa avere influito nell’incidente che ha portato al decesso del giovane pilota. La tragedia sicuramente sta in queste ore scuotendo il mondo dei motori e sta facendo riflettere molti sulla necessità di correre in uno dei tracciati più pericolosi al mondo in condizioni così pericolose.











