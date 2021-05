Diletta Leotta “Bacio a Ryan Friedkin? A 29 anni un limone è concesso”/ “Can Yaman..”

Diletta Leotta è di nuovo al centro del gossip e anche questa volta, per lo stesso motivo, si è beccata un tapiro d’oro a Striscia la notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli l’ha raggiunta per via dei pettegolezzi sulla fine della sua relazione con Can Yaman, la sua scomparsa dai social e l’annullamento del tanto chiacchierato matrimonio, questa volta l’attenzione era tutto centrata sul famoso a Ryan Friedkin le cui foto hanno fatto il giro dei settimanali di gossip e del web. A pubblicare la foto ci ha pensato il settimanale Oggi e così ecco che la conduttrice di Dazn con il bacio a Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma, si è beccata il suo settimo tapiro d’oro senza tirarsi indietro quando è arrivato il momento di dare spiegazioni.

Diletta Leotta “Bacio a Ryan Friedkin? A 29 anni un limone è concesso”

In particolare, Diletta Leotta ci ha tenuto a precisare che lo scatto ‘rubato’ era relativo ad un bacio che i due si sono scambiati a casa sua e che risale a dicembre, momento in cui lei era single e felice e nella sua vita non c’era ancora Can Yaman con il quale, a suo dire, va tutto a gonfie vele. A quel punto, la conduttrice è ancora più precisa dicendosi certa che quando si è giovani e single si può fare quello che si vuole: “Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa”.

