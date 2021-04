Diletta Leotta/ Dopo Can Yaman c’è Ryan Friedkin? Silenzio sul bacio…

Diletta Leotta è tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. Una bella occasione per poter rivedere la giornalista e volto di Dazn nella rete di Stato. Intanto in queste ore la Leotta è ancora al centro del gossip dopo il lunghissimo sfogo a cui si è lasciata andare e le foto pubblicate dal settimanale Oggi in cui è in compagnia di Ryan Friedkin, vice presidente della Roma. Dopo la fine della sua storia con Daniele Scardina, il nome di Diletta Leotta è tornato al centro del gossip. La storia con l’attore turco Can Yaman ha occupato le prime pagine dei giornali, ma complici alcuni rumors su una presunta crisi tra i due, la conduttrice è stata accostata al vicepresidente della squadra giallorossa. Voci a cui la Leotta ha risposto lasciandosi andare ad un lunghissimo sfogo contro il gossip. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato” – ha esordito la conduttrice e giornalista che ha proseguito dicendo – “mi illudevo che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata”.

Barbara D'Urso punge Diletta Leotta/ "Paparazzi? Stai chiusa a casa se non vuoi foto"

Diletta Leotta e le foto con Ryan Friedkin: il bacio c’è stato davvero?

Dopo il lungo sfogo social, tuttavia, Diletta Leotta è stata la protagonista di un servizio pubblicato dal settimanale Oggi nel numero in edicola dal 28 aprile 2021 in cui sarebbe stata paparazzata proprio con ha puntato il dito contro Ryan Friedkin con cui si sarebbe lasciata andare anche ad un bacio. Le foto pubblicate da Oggi, tuttavia, non sono state commentate dalla Leotta che, in queste ore, ha pubblicato pochissime storie su Instagram sebza fare riferimento alla sua vita privata. Tuttavia, proprio in merito ai rumors sul presunto flirt con Ryan Friedkin, nello sfogo social, rivolgendosi ai suoi followers e agli addetti ai lavori, chiede: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”. Insomma, i rumors sulla vita privata di Diletta Leotta continuano.

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ Arriva foto del bacio: e Can Yaman?Diletta Leotta "Basta falsità su di me"/ "Non sono una mangiauomini, sono stanca!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA