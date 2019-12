Diletta Leotta “ci prova” con Zaniolo?/ Selfie e sorrisi ad un evento a Roma

Bellissima e sorridente, Diletta Leotta, insieme a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, è stata la testimonial di un evento che si è tenuto presso lo Store Tim di Viale Europa, a Roma. La giornalista e il calciatore, come riferisce il Corriere dello Sport, sono stati genitli e cordiali con i numerosi presenti scattando selfie con tutti e regalando ai fans sorrisi e parole di ringraziamento. Zaniolo, accompagnato dal procuratore Claudio Vigorelli, ha ricevuto l’ovazione dei tifosi della Roma così come la giornalista, diventata ormai il volto femminile più amato del giornalismo sportivo. Diletta Leotta e Nicolò Zaniolo, oltre a dedicarsi ai fans presenti, hanno anche trovato il tempo per scambiare qualche chiacchiera documentando il tutto sui social.

DILETTA LEOTTA E ZANIOLO, LA “COPPIA” CONQUISTA TUTTI

Nessun flirt tra Diletta Leotta e Nicolò Zaniolo anche se sono tanti gli utenti che li vedrebbero bene insieme. A scatenare i commenti dei fans sono stati i video pubblicati dalla giornalista e dal calciatore romanista. Su Instagram, infatti, entrambi hanno condiviso storie in cui si scambiano sorrisi e si divertono insieme mentre portano a casa l’affetto del loro pubblico. Una coppia platonica che, tuttavia, piace parecchio. La giornalista, dunque, continua ad essere la protagonista del gossip. Il suo nome, però, continua ad essere accostato a Daniele Scardina il quale, ospite della trasmissione di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha dichiarato: “Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”.

