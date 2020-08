Diletta Leotta compleanno in Sardegna/ Spunta l’ex Daniele Scardina

Diletta Leotta: buon compleanno alla bellissima giornalista sportiva che quest’anno compie 29 anni. Un compleanno speciale che la conduttrice e giornalista siciliana ha deciso di festeggiare con la famiglia al completo nella bellissima Sardegna. Lo scorso anno la Leotta aveva festeggiato con un mega party esclusivo in compagnia dei suoi più cari amici, familiari e dell’ex ragazzo Daniele Scardina. Una festa a tema con tanto di piscina a bordo, torta galleggiante, balletti e gli immancabili video e foto da condividere con i milioni di followers che la seguono su Instagram. Cosa e come festeggerà quest’anno? Non è dato saperlo, di certo al momento è la location visto che quest’anno la bellissima giornalista siciliana ha deciso di festeggiare in Sardegna dove si trova a trascorrere le vacanze estive con le sue amiche. Intanto a sorpresa anche l’ex Daniele Scardina è approdato nella bellissima isola italiana dopo alcuni giorni di vacanze e relax tra la meravigliosa Ibiza e la Sardegna. Chissà che l’ex fidanzato non abbia deciso di tornare in Sardegna proprio per riconquistare il cuore della bella Diletta.

Diletta Leotta festeggia 29 anni in Sardegna. E l’ex fidanzato…

Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta, in concomitanza con l’arrivo del compleanno della giornalista di Dazn ha pensato bene di tornare in Sardegna. Nelle ultime ore King Toretto ha pubblicato una serie di foto su Instagram direttamente da Porto Cervo dove si trova in compagnia di una nuova misteriosa donna. Nessuna donna del mistero, visto che la bella in compagnia del pugile italiano è la famosa cantante Anitta che tutti noi conosciamo per la hit “Paloma” con Fred De Palma. I due hanno pubblicato una foto che, a detta di molti, sembra proprio una frecciatina che il pugile ha voluto lanciare alla sua ex Diletta Leotta. Una scelta che, se fosse vera, risulterebbe davvero di cattivo gusto visto che la Leotta si appresta a festeggiare il suo 29esimo compleanno con le amiche proprio in Sardegna. In tanti, vista la casualità, si domandano se la Leotta inviterà o meno l’ex fidanzato al suo compleanno. Non resta che attendere le prossime ore per scoprire tramite qualche foto o video se la ex coppia si sarà almeno ricongiunta per augurarle buon compleanno!



