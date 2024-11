La nuova edizione de La Talpa condotta su Canale 5 da Diletta Leotta non sta ottenendo i risultati sperati, in termini di ascolti infatti sta deludendo non poco. Fino ad ora sono andate in onda tre puntate e lo share è sceso dal 14% al 10%, sembra infatti che il reality non sia convincendo molto il pubblico. La messa in onda dal martedì è stata spostata alla prima serata del lunedì ma nemmeno questo ha aiutato il programma a decollare, Mediaset potrebbe infatti correre presto ai ripari.

Stando a quanto ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia i numeri sono troppo bassi per trasmettere su Canale 5 le restanti tre puntate de La Talpa. Sembra infatti che i vertici Mediaset stiano prendendo in considerazione la possibilità di accorpare gli episodi mancanti in una o due puntate. Il reality condotto da Diletta Leotta farà davvero i conti con una chiusura anticipata? Al momento la notizia non è stata ufficializzata, però non è stata nemmeno smentita e alcuni concorrenti hanno già detto la loro, soprattutto Gilles Rocca.

La Talpa chiude prima? Gilles Rocca commenta la novità sui social

Dopo che ha iniziato a circolare la notizia sulla presunta chiusura anticipata de La Talpa Gilles Rocca non è rimasto in silenzio. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi follower che bisogna avere coraggio per cambiare le cose. A detta sua spesso la gente si lamenta di quello che c’è in televisione e non si offre la possibilità di farsi amare a nuovi programmi. Lui pensa che bisogna guardare con occhi diversi le novità, senza criticare a prescindere una conduttrice che a parer suo sta svolgendo un lavoro ottimo con professionalità ed eleganza.

Nel suo sfogo social Gilles Rocca ha continuato dicendo che il problema dei mediocri è quello di dover necessariamente affossare i vincenti per sentirsi più forti, però restano mediocri e i vincenti continueranno a vincere le loro sfide. Altri concorrenti de La Talpa hanno condiviso il pensiero dell’attore, tra questi Elisa Di Francisca e Andrea Preti. Quest’ultimo ha aggiunto: “Parole sante e costruttive, sosteneteci!” Se in termini di ascolti la situazione non migliorerà La Talpa farà davvero i conti con una chiusura anticipata? Questo al momento non possiamo ancora saperlo con certezza, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.