Diletta Leotta diventata mamma, la dolce dedica di Loris Karius/ “Alla mia compagna e migliore amica…”

Diletta Leotta diventa mamma vip, nel giorno del suo compleanno: il post d’annuncio con Loris Karius rompe il silenzio

Silenzio rotto sulla prima gravidanza di Diletta Leotta, che nella data che segna la doppia “nascita rosa” riceve la dolce dedica del fidanzato, Loris Karius. La conduttrice sportiva siciliana di Dazn e il portiere del team di calcio Newcastle diventano genitori per la prima volta, della figlia primogenita Aria, e l’annuncio da parte dei diretti interessati giunge a mezzo social, con la dolce rivelazione in un post congiunto. E così come era prevedibile che accadesse, la news scatena il popolo del web in un tripudio di messaggi di auguri rivolti ai neo mamma e papà.

La notizia del fiocco rosa che si aggiunge agli orgogli nella vip family formata da Diletta Leotta e Loris Karius segue ad un lungo silenzio mediatico della coppia, che ha preoccupato non poco l’occhio pubblico attivo nella rete. In particolare c’é chi tra gli internauti, in primis da parte del fandom della coppia, cominciava a temere che vi fossero dei problemi negli istanti in cui era previsto il parto, nella data del compleanno della stessa Diletta.

La bella e brava Leotta raggiunge l’upgrade di mamma vip nel giorno in cui lei stessa nasceva 32 anni fa. E nella giornata del 16 agosto, dopo una vacanza estiva pre-parto trascorsa nell’amata terra natale, la Sicilia, a mezzo post congiunto Diletta Leotta e Loris Karius suggellano il loro idillio dando il benvenuto “femminista” ad Aria con le parole della festeggiata bis tradotte dall’inglese all’italiano: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Diletta Leotta, nelle storie su Instagram, aggiunge poi un messaggio autocelebrativo alla carrellata fotografica che la ritrae con il fidanzato e la primogenita in un abbraccio circolare stretto all’ospedale dove si é tenuto il parto: “Best birthday ever”, “Il miglior compleanno di sempre” , é la caption alle foto che immortalano la vip mentre tiene in braccio la neonata Aria, in un bacio romantico a Karius, e lui stringe per lei una torta di compleanno “cioccolatosa” adornata con tre fragole, simbolo del nuovo trio famigliare.

Loris Karius celebra Diletta Leotta: il post di auguri

E a rompere il silenzio mediatico che ha preoccupato a lungo il web ci pensa poi anche il portiere tedesco dallo sguardo di ghiaccio e il cuore nobile di un vero principe azzurro. Si tratta del messaggio di auguri bis che il tedesco destina alla siciliana nelle ore del parto al San Raffaele di Milano: oltre al post pubblicato insieme con Diletta, il portiere condivide una storia in cui scrive: “Buon compleanno alla mia compagna e alla mia migliore amica” pubblicando un’immagine romantica che immortala i neo genitori mentre si baciano. Insomma, oltre il successo nella carriera artistica Diletta Leotta riesce coronare il sogno del “grande amore” che vive nelle favole, dopo il naufragio della tanto discussa lovestory con il divo turco delle fiction Mediaset di successo global, Can Yaman.

