Diletta Leotta e Can Yaman “innamorati pazzi”/ Foto: baci e “giorni di passione”

Il gossip di questi ultimi giorni sembra essere confermato dalla copertina del nuovo numero del settimanale Chi. Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero una coppia e a confermalo ci sono gli scatti pubblicati dal giornale di Alfonso Signorini nel numero in edicola da mercoledì 13 gennaio e anticipato dall’account ufficiale di Instagram. Gli scatti sono accompagnati da una didascalia che svela quanto accaduto tra la conduttrice e l’amatissimo attore turco. “Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. – si legge, e ancora – Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore.” A quanto pare non ci sarebbero più dubbi: tra Diletta e Can sarebbe davvero amore.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? “Lei lo ha raggiunto a Roma e…”

La conduttrice di Dazn ha dunque chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina. Archiviata questa storia, sta ora vivendo un nuovo amore con l’attore Can Yaman. “Diletta Leotta ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide.” si legga ancora sull’account ufficiale del settimanale Chi, che poi conclude “I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter.” Foto e prove, dunque, ci sono, ora non resta che scoprire se i due decideranno di ufficializzare la loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA