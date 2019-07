Diletta Leotta e Daniele Battaglia, W Radio Playa/ Su Italia 1 lo show dell’estate

W Radio Playa, il nuovo programma dell’estate che porterà i telespettatori nel cuore della bella stagione tra tormentoni musicali e mode del momento, parte ufficialmente oggi. Al timone della trasmissione ci saranno Diletta Leotta e Daniele Battaglia che, per tre settimane, faranno compagnia al pubblico di Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Diletta Leotta e Daniele Battaglia, protagonisti tutti i giorni sulle frequenze di Radio 105, nel loro studio, accoglieranno ogni giorni grandi ospiti con cui daranno vita ad interviste e divertenti siparietti rendendo l’atmosfera frizzante e allegra. Non mancheranno, inoltre, curiosità sugli artisti intervistati. Il tutto accadrà in trenta minuti: ogni puntata, infatti, durerà solo mezz’ora.

Diletta Leotta e Daniele Battaglia: gli ospiti di W Radio Playa

Sarà un’estate decisamente frizzante quella che Diletta Leotta, al centro del gossip per il presunto flirt con Daniele Scardina, e Daniele Battaglia regaleranno ai telespettatori di Italia 4 e agli ascoltatori di Radio 105. Ogni giorno, nello studio di Rimini, meta per le vacanze estive tra le più gettonate per i divertimenti che offre, accoglieranno grandi nomi della musica. Tra gli ospiti annunciati ci sono J-Ax, Annalisa, Baby K, Elodie, Irama, Pierluigi Pardo, The Kolors, Paolo Ruffini, Andrea Mainardi, Giusy Ferreri, Takagi&Ketra, Scintilla, Gianluca Impastato e Francesco Gabbani. Grandi artisti che, insieme ai padroni di casa, in mezz’ora, renderanno più allegra l’estate degli italiani. Tutto, dunque, è pronto per la prima puntata di W Radio Paya: l’appuntamento è alle 14.10 su Italia 1. La trasmissione sarà visibile anche sul sito ufficiale di Mediaset Play.

