Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Il flirt hot dell’estate: baci bollenti e…

Sul nuovo numero di Chi in edicola da ieri, mercoledì 14 agosto, Diletta Leotta e il pugile Daniele “King Toretto” Scardina sono la coppia dell’estate 2019. La rivista diretta da Alfonso Signorini infatti, ne ha raccontato tutti i segreti. Sarà solo un flirt bollente per merito della stagione oppure andrà avanti pure in autunno? Per ora i due protagonisti non si sono mai sbilanciati e alle domande sul loro rapporto hanno sempre dato risposte sfuggenti. Certo è che, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale, l’intesa tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è proprio alle stelle. In barca al largo della Sardegna i due documentano un feeling esclusivo, mentre corrono veloci in moto d’acqua, si tuffano e si abbracciano. Senza avere cura di potere finire sotto la lente dei paparazzi come è effettivamente accaduto. Sono anche molto teneri e affiatati mentre si godono una vacanza perfetta, avviluppati in canotto o stretti l’uno a l’altra in acqua.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, il flirt più bollente dell’estate

Diletta Leotta, sex symbol della televisione italiana con un corpo tutto curve, sorride felice mentre si lascia andare tra le braccia del bel tenebroso della boxe, Daniele Scardina. Lui la abbraccia con tenerezza, e la sua espressione incantata racconta più di mille parole. Un nuovo grande amore o solamente un flirt estivo? Questo solo il tempo potrà dircelo. Ancora è presto per potere fare delle previsioni, ma quello che è certo che sono loro la coppia più bollente dell’estate. Intervistato da Gazzetta.it, il pugile racconta di volere coinvolgere nella box più gente possibile: “dal calcio, dalla moda, dallo sport, dal nuoto. Tutti… Li voglio portare in questo mondo e farli appassionare a me e quindi alla boxe. Molti artisti vengono perché sono amici. Dicono “Andiamo a vedere Scardina”. Il giorno dopo, o la sera stessa, mi scrivono “Che bello”. L’ultimo esempio? Elodie, la cantante, si è innamorata di questo sport e adesso vuole iniziare a praticarlo”. E su Diletta aveva affermato: “Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Poi aggiunge: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?”.

